Qué ha ocurrido en Salamanca este lunes 10 de noviembre

Estas son las noticias más relevantes de la jornada

La Gaceta

Salamanca

Lunes, 10 de noviembre 2025, 20:00

Bomberos de Lumbrales sofocan el incendio de un tractor en Olmedo de Camaces

El fuego se ha originado en el 'Camino del Dietro' y no ha causado heridos

Pistoletazo de salida al 'CoNEcta Salamanca' que transformará cinco barrios con 15,2 millones

La Comisión de Medio Ambiente aprobará este miércoles el primer proyecto que dotará al Multiusos Sánchez Paraíso de climatización

Más cerca de una nueva plaza verde en la ciudad

Las obras han comenzado este lunes para levantar el granito y crear parterres

Detenido en Salamanca tras agredir a su pareja con un tenedor: quiso atacarla en un ojo y acabó hiriéndola en la nariz

El individuo, reincidente, fue arrestado este fin de semana y ya ha ingresado en prisión por orden del juez

Consulta todos los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca de este lunes 10 de noviembre

Subidas de 3 euros para la cebada y la paja y de 1 para el trigo

El acusado de intentar prender fuego a un lupanar de Calzada de Valdunciel lo niega: «No me dio tiempo»

El principal acusado admite que abofeteó a una de las empleadas, pero porque se puso «pesada» con que subiera con ella, y niega las lesiones a los otros dos implicados. Estos dos sí reconocen que le agredieron, pero para reducirlo porque estaba «muy agresivo»

El Unionistas - Castilla declarado 'Día de ayuda al club': conoce los precios y plazos de venta

El partido se disputa el viernes 21 de noviembre a las 21:10 horas

Reparada la fuente barroca del parque de Salesas

La concha que ejerce como pila vuelve a su lugar tras una actuación bajo criterios «de mínima intervención»

La Guardia Civil detiene a un hombre que portaba tres paquetes de droga escondidos en una maleta

El coche registrado procedía de Huelva y circulaba por la A-66

Salamanca se consolida como capital de la economía social de Castilla y León

La Junta destaca el compromiso de la ciudad, donde se celebra el XVI Premio de Economía Social y el Congreso Internacional, con un peso del 15% en el tejido autonómico del sector

«Será emocionante ver a mis padres como rivales en la grada»

Miguel Ángel Sandoval, expresidente de Unionistas y director general del Talavera, expresa sus emociones días antes del duelo entre ambos equipos

El Día del Donante Universitario ofrece información a 1.400 personas y logra 28 nuevos donantes

La iniciativa se celebró el pasado 5 de noviembre

Adjudicadas las obras de estabilización del talud de la DSA-359 en Martiago

La inversión será superior a los 282.000 euros y los trabajos abarcarán 2 meses

Fallece la doctora María Garrido, impulsora de la unidad de Foniatría del Hospital de Salamanca

Fue una las profesionales clave para el desarrollo de las iniciativas académicas vinculadas a la Foniatría, Logopedia y Audiología en la ciudad

Los tres pueblos de Salamanca que tendrán nuevos gimnasios portátiles

El Bocyl ha publicado este lunes la resolución en la que informa que Juzbado, La Vellés y Aldealengua contarán con estos nuevos equipamientos deportivos

