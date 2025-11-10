Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

La Guardia Civil detiene a un hombre que portaba tres paquetes de droga escondidos en una maleta

El coche registrado procedía de Huelva y circulaba por la A-66

La Gaceta

Lunes, 10 de noviembre 2025, 14:11

Agentes de la Guardia Civil de la USECIC han detenido a una persona por ser el supuesto autor de un delito de tráfico de sustancias estupefacientes.

Dentro de la ejecución de un dispositivo operativo en la vía pública, los agentes de la Guardia Civil identificaron un turismo proveniente de Huelva en la A-66. Después de inspeccionarlos hallaron ocultos en una de las maletas, tres paquetes distintos con marihuana (14,418 gramos) y hachís (118,20 gramos).

Una vez entrontradas las sustancias estupefacientes se procedió a la detención del propietario del vehículo.

