El acusado de intentar prender fuego a un lupanar de Calzada de Valdunciel lo niega: «No me dio tiempo» El principal acusado admite que abofeteó a una de las empleadas, pero porque se puso «pesada» con que subiera con ella, y niega las lesiones a los otros dos implicados. Estos dos sí reconocen que le agredieron, pero para reducirlo porque estaba «muy agresivo»

M. C. Salamanca Lunes, 10 de noviembre 2025, 16:05 Comenta Compartir

La Audiencia Provincial de Salamanca ha acogido el juicio contra J.A.C.F., acusado de intentar prender fuego a un club de alterne en Calzada de Valdunciel, un suceso que terminó en una violenta pelea en la que el propio acusado acabó golpeado presuntamente con una pala y un bloque de cemento. En el banquillo de los acusados solo estuvo este lunes presente J.A.C.F., mientras que los otros dos procesados, S.CH.T.S. y M.I.D., siguieron la vista por videoconferencia desde Valladolid y Andalucía.

El juicio, que se desarrolló pese a la incomparecencia de varias testigos citadas -tres trabajadores que se encontraban en el club en el momento de los hechos-, tuvo como punto de partida el episodio ocurrido el 25 de diciembre de 2023, día de Navidad. Según la Fiscalía, tras agredir a una empleada y ser expulsado del establecimiento por dos varones extranjeros y sin permiso de residencia en España. El acusado, visiblemente alterado, amenazó entonces con volver y quemar el local y aproximadamente una hora después regresó con una garrafa, como recogen los vídeos de las cámaras de seguridad, y roció la cocina mientras gritaba: «Putas, os voy a matar».

Entonces, fue interceptado por los otros dos acusados, sacó una navaja e hirió en la ceja a uno de e los, además de golpear en el brazo y la mano al otro. Fue a continuación cuando los otros dos lo habrían golpeado con una pala y un bloque de cemento.

Pese a no comparecer en sala, este lunes se leyó la declaración en el Juzgado de Instrucción de una de las testigos, que dijo en su momento que J.A.C.F. le dio «un bofetón fuerte con la mano abierta». Dijo que los otros dos hombres le redujeron y ella se fue al centro de salud, al volver lo observó que «había mucho olor a gasolina».

A continuación, uno de los agentes de la Guardia Civil que intervino en el incidente declaró que cuando llegó al club el suelo estaba «lleno de gasolina», pero «no había restos de incendio», respondió a preguntas de la defensa.

Durante la vista, los acusados ofrecieron versiones contrapuestas. S.CH.T.S. y M.I.D. reconocieron haber golpeado a J.A.C.F., pero aseguraron que actuaron porque estaba muy agresivo y que, tras verter el contenido de una garrafa de gasolina, amenazaba con prender fuego al club con el mechero que supuestamente llevaba en el bolsillo. Eso sí negaron haberse valido del bloque de hormigón y solo uno de ellos reconoció haberle golpeado con la pala.

Por su parte, J.A.C.F., admitió haber ido a última hora del día de autos al club, a donde fue a tomar algo y reconoció haber abofeteado a la trabajadora tras una discusión, pero negó el delito de incendio que se le imputa. «No me dio tiempo», dijo manifestando que el líquido se derramó cuando los otros dos acusados le agarraron. Negó también portar navaja o haber lesionado a nadie.

El acusado sostuvo que, en realidad, fue él quien acabó brutalmente agredido. Dijo que le golpearon con una pala hasta que incluso se rompió el mango, y con un bloque de cemento. Este extremo fue corroborado por los agentes de la Guardia Civil que declararon que cuando llegaron al club el acusado sangraba abundantemente por la cabeza y que en el lugar encontraron el bloque de hormigón con «restos de sangre e incluso lo que podía ser masa encefálica, cabello...» y también la pala «manchada de sangre y con el mango partido».

La solicitud de la Fiscalía: penas de hasta cuatro años de prisión

La Fiscalía ha mantenido su petición de pena. Acusa a J.A.C.F. de un delito de tentativa de incendio con riesgo para las personas en grado de tentativa, dos delitos de lesiones y un delito de maltrato de obra. Solicita para él una pena de 4 años de prisión y multas que superan los 4.000 euros, además del pago de indemnizaciones a los otros dos acusados: 301 euros a S.CH.T.S. y 86 euros a M.I.D. En el caso de M.I.D. y S.CH.T.S. pide para cada uno p3 años de prisión como coautores de un delito de lesiones con uso de objeto peligroso. Solicita que en ambos casos se sustituya la pena por la expulsión del país, con prohibición de regresar durante 6 años, así como la cancelación de cualquier trámite de regularización. Además, les pide que indemnicen conjuntamente a J.A.C.F. con 13.300 euros: 6.000 por las lesiones, 2.000 por las secuelas y 5.300 por el perjuicio estético.

La solicitud de la defensa del acusado de incendio en tentativa, J.A.C.F.

La defensa del principal acusado, J.A.C.F., pide que en su caso se estime la concurrencia de la atenuante de embriaguez. Solicita en un primer término la absolución de su cliente, pero de manera alternativa pide al tribunal que los hechos se le declare autor de un delito de incendio sin riesgo para la vida y en grado de tentativa inacabada.

La solicitud de las defensas de los otros dos acusados, S.CH.T.S. y M.I.D.

Los letrados de la defensa de los otros dos acusados, S.CH.T.S. y M.I.D., alegan legítima defensa y piden la absolución de sus clientes.

Temas

Juicios

Sucesos