La doctora María Garrido Gallego. FACEBOOK

Fallece la doctora María Garrido, impulsora de la unidad de Foniatría del Hospital de Salamanca

Fue una las profesionales clave para el desarrollo de las iniciativas académicas vinculadas a la Foniatría, Logopedia y Audiología en la ciudad

Lunes, 10 de noviembre 2025, 16:01

La Dra. María Garrido Gallego, una de las profesionales clave para la unidad y para el desarrollo de las iniciativas académicas vinculadas a la Foniatría, la Logopedia y la Audiología en Salamanca, ha fallecido.

La Dra. Garrido participó en el proceso de creación de la Escuela de Foniatría y del Título Propio de Médico Foniatra de la Universidad de Salamanca, por iniciativa de Jesús Málaga, Jefe de la Unidad de Foniatría y Director del citado Título Propio de la USAL. Además, fue profesora asociada de la Universidad de Salamanca hasta su jubilación y docente en el Diploma Avanzado de Audiología.

Sus compañeros han querido dedicarle una carta homenaje que se reproduce a continuación:

«Ha fallecido María Garrido, la Dra. María Garrido. Nos duele como amigos y colegas, pero ahora, en este escrito, queremos hablar de su extraordinaria dedicación a la Foniatría. También podríamos hablar de su compromiso político o de su calidad humana, aspectos inseparables, para ella, de la actividad profesional.

Somos sus alumnos, colegas y amigos; hemos compartido con ella su compromiso con la Foniatría y la atención a los pacientes con problemas del lenguaje, la audición y la comunicación, y nos gustaría hacer pública su tarea. Una tarea silenciosa que nunca ha buscado premios ni reconocimientos. Hoy, probablemente en contra de su deseo, vamos a hablar de su competencia profesional, asistencial, investigadora y docente en un área de conocimiento tan necesaria como desatendida por nuestras autoridades sanitarias.

María Garrido ha sido parte esencial de la lucha por el desarrollo y el reconocimiento de las profesiones sanitarias vinculadas a la atención de la patología del lenguaje, el habla, la voz y la audición.

Como docente en el Título de Logopedia de la Universidad Pontificia; como maestra —en el más profundo sentido de la palabra— de los foniatras y profesionales que nos hemos formado en la Unidad de Foniatría, Logopedia y Audiología del Hospital Clínico; como promotora y profesora del Título Propio de Médico Foniatra y del Diploma Avanzado en Audiología de la Universidad de Salamanca.

Socia fundadora de la Sociedad Médica Española de Foniatría, ha sido un motor esencial en el desarrollo del cuerpo científico y de su aplicación al trabajo asistencial en estas patologías.

La Foniatría es ciencia y conocimiento que han ido avanzando en paralelo a la actividad profesional de María Garrido. Ha exigido una actualización constante en las nuevas técnicas y procedimientos, pero también —y especialmente— un trato cálido y cercano al paciente.

El compromiso ético y humano, la integridad y la serenidad de María se han reflejado en el día a día de su actividad asistencial. María Garrido participó, en el año 2002, en la creación de la Asociación Salmantina de Daño Cerebral (ASDACE), con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los afectados y de sus familias.

Sabemos que esta carta la firmarían cientos de pacientes y familiares que han conocido su empatía y su competencia profesional. Este pequeño homenaje, tan merecido, cobra su valor al compartirlo con todos ellos. Estamos seguros de que pacientes y colegas harán suyo este reconocimiento.

Muchas gracias, María, por todo lo que nos has regalado«.

Este escrito lo firman los amigos, colegas y alumnos de la Unidad de Foniatría, Logopedia y Audiología del Hospital Clínico de Salamanca y de la Escuela de Foniatría de la Universidad de Salamanca.

