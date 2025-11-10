Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Los tres pueblos de Salamanca que tendrán nuevos gimnasios portátiles

El Bocyl ha publicado este lunes la resolución en la que informa que Juzbado, La Vellés y Aldealengua contarán con estos nuevos equipamientos deportivos

La Gaceta

Salamanca

Lunes, 10 de noviembre 2025, 11:16

Veinte pueblos de Castilla y León de menos de 20.000 habitantes, entre ellos tres de Salamanca, van a contar con contenedores o espacios similares con material de ejercicio físico con el fin de combatir el sedentarismo en el ámbito rural.

El boletín oficial de la comunidad ha publicado este lunes la resolución de esa ayuda en especie, esos equipamientos deportivos portátiles, que han costado en toral 600.000 euros, y que recibirán cuatro municipios de Ávila, León y Valladolid, tres de Salamanca, dos de Burgos y Zamora y uno de Segovia.

Los tres municipios en cuestión son Juzbado, La Vellés y Aldealengua, que se incorporan a un proyecto que busca evitar el sedentarismo en el ámbito rural, impulsando condiciones que hagan más atractivo la residencia y la permanencia en zonas despobladas.

Para el desarrollo de actividades en torno a los equipamientos y la necesidad de que los mismos estén vinculados a rutas y circuitos saludables promovidos por los municipios beneficiarios de la subvención impulsarán su actividad económica con la posible contratación de monitores deportivos y con la instalación de empresas que presten servicios deportivos en los mismos.

