El Día del Donante Universitario ofrece información a 1.400 personas y logra 28 nuevos donantes

La iniciativa se llevó a cabo el pasado 5 de noviembre en todos los campus de Ávila, Béjar, Salamanca y Zamora.

La Gaceta Salamanca Lunes, 10 de noviembre 2025, 13:25 Comenta Compartir

El Día del Donante, organizado por el Servicio de Asuntos Sociales de la Universidad de Salamanca, ha logrado 28 nuevos donantes durante la iniciativa llevada a cabo el pasado 5 de noviembre en todos los campus de la USAL.

A lo largo de esa jornada se instalaron 17 mesas informativas, con la participación de 65 personas voluntarias. Asimismo, 1.402 personas recibieron información y 289 personas escanearon el código QR o rellenaron el formulario para hacerse donantes de órganos. Asimismo, acudieron a donar sangre 39 personas, de ellas, 28 donaron, convirtiéndose todos en nuevos donantes.

En el año 2003, la Asociación ALCER Salamanca consideró de gran utilidad realizar una campaña específica para la comunidad universitaria, por eso puso en marcha la iniciativa. En la actualidad, ALCER colabora con la Universidad de Salamanca, a través de su Servicio de Asuntos Sociales, junto con ASCOL, que trabaja en la donación de médula ósea; las Hermandades de Donantes de Sangre de Ávila, Salamanca y Zamora; ALCER Ávila, Salamanca y Zamora (Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades de Riñón); APUCYL, la Asociación de Enfermos y Trasplantados Pulmonares de Castilla y León; y PYFANO, Asociación de Familias de Cáncer Infantil de Castilla y León.