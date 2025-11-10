Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La iniciativa se llevó a cabo el pasado 5 de noviembre en todos los campus de Ávila, Béjar, Salamanca y Zamora.

El Día del Donante Universitario ofrece información a 1.400 personas y logra 28 nuevos donantes

La iniciativa se celebró el pasado 5 de noviembre

La Gaceta

Salamanca

Lunes, 10 de noviembre 2025, 13:25

Comenta

El Día del Donante, organizado por el Servicio de Asuntos Sociales de la Universidad de Salamanca, ha logrado 28 nuevos donantes durante la iniciativa llevada a cabo el pasado 5 de noviembre en todos los campus de la USAL.

A lo largo de esa jornada se instalaron 17 mesas informativas, con la participación de 65 personas voluntarias. Asimismo, 1.402 personas recibieron información y 289 personas escanearon el código QR o rellenaron el formulario para hacerse donantes de órganos. Asimismo, acudieron a donar sangre 39 personas, de ellas, 28 donaron, convirtiéndose todos en nuevos donantes.

En el año 2003, la Asociación ALCER Salamanca consideró de gran utilidad realizar una campaña específica para la comunidad universitaria, por eso puso en marcha la iniciativa. En la actualidad, ALCER colabora con la Universidad de Salamanca, a través de su Servicio de Asuntos Sociales, junto con ASCOL, que trabaja en la donación de médula ósea; las Hermandades de Donantes de Sangre de Ávila, Salamanca y Zamora; ALCER Ávila, Salamanca y Zamora (Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades de Riñón); APUCYL, la Asociación de Enfermos y Trasplantados Pulmonares de Castilla y León; y PYFANO, Asociación de Familias de Cáncer Infantil de Castilla y León.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arduo trabajo para reparar el poste dañado mientras las dos heridas en el accidente mortal de Garrido siguen en la UCI
  2. 2 Fallece José Luis de Andrés Mendo, figura destacada del ámbito empresarial salmantino
  3. 3 Oleada de agresiones en Salamanca: cuatro personas heridas en menos de 8 horas
  4. 4 Dos mujeres y dos niñas heridas en un accidente entre dos coches en la avenida de los Cedros
  5. 5 Ayuso recibe el alta tras abandonar en ambulancia la misa de la Almudena
  6. 6 Así nació el cazapolen que revolucionó la apicultura española: «Se propuso producir para los franceses y cosecharon 1.300 kilos»
  7. 7 La Unión Federal de Policía denuncia una brutal agresión a dos policías de Alcalá de Henares
  8. 8 La revolución contra la artrosis aterriza en Salamanca
  9. 9 Detenido en Salamanca tras agredir a su pareja con un tenedor: quiso atacarla en un ojo y acabó hiriéndola en la nariz
  10. 10 Un balance negro: 15 muertos en las carreteras salmantinas desde enero

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca El Día del Donante Universitario ofrece información a 1.400 personas y logra 28 nuevos donantes

El Día del Donante Universitario ofrece información a 1.400 personas y logra 28 nuevos donantes