Más cerca de una nueva plaza verde en la ciudad Las obras han comenzado este lunes para levantar el granito y crear parterres

Una máquina pica las baldosas de la plaza del Bretón, junto a la estatua del músico.

Belén Hernández Salamanca Lunes, 10 de noviembre 2025, 13:40 Comenta Compartir

Las obras para convertir la plaza del Bretón en un nuevo espacio verde ya han comenzado. Este lunes, una máquina ha comenzado a levantar las losas de granito para transformar la zona en un jardín ornamental que se distribuirá alrededor del busto de Tomás Bretón.

El proyecto también prevé la creación de parterres en las calles anexas de Pedro Cojos y El Grillo, donde se plantarán especies trepadoras para reverdecer por completo el muro que circunda la plaza.

Esta intervención supone un nuevo paso en la transformación del barrio del Bretón, iniciada con la remodelación de la plaza de San Román. En ese espacio, además de la creación de una nueva zona verde, se mejoró la accesibilidad con la instalación de una rampa.

Asimismo, se crearán tres alcorques individuales en paralelo a la calle Santa Clara y uno más junto a la pared del Palacio del Conde de Francos.

En cuanto a la plaza de San Cristóbal, el proyecto contempla la creación de un pequeño «bosque urbano» en los parterres existentes, mejorando las plantaciones sin modificar su estructura.

Las actuales praderas de césped serán sustituidas por especies arbustivas y tapizantes que requieren menos agua. La escultura de San Cristóbal ganará protagonismo gracias a una nueva iluminación artística, y se abrirán dos alcorques más junto a las calles Bodegones y Asaderías.

Por último, en la plaza de las Claras se construirán dos grandes alcorques —uno junto a la calle Cáliz y otro lindando con la calle Marquesa Almarza— y se mejorará la fuente existente con una cascada de dos metros de ancho.