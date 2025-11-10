Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una máquina pica las baldosas de la plaza del Bretón, junto a la estatua del músico. ALMEIDA.

Más cerca de una nueva plaza verde en la ciudad

Las obras han comenzado este lunes para levantar el granito y crear parterres

Belén Hernández

Belén Hernández

Salamanca

Lunes, 10 de noviembre 2025, 13:40

Comenta

Las obras para convertir la plaza del Bretón en un nuevo espacio verde ya han comenzado. Este lunes, una máquina ha comenzado a levantar las losas de granito para transformar la zona en un jardín ornamental que se distribuirá alrededor del busto de Tomás Bretón.

El proyecto también prevé la creación de parterres en las calles anexas de Pedro Cojos y El Grillo, donde se plantarán especies trepadoras para reverdecer por completo el muro que circunda la plaza.

Esta intervención supone un nuevo paso en la transformación del barrio del Bretón, iniciada con la remodelación de la plaza de San Román. En ese espacio, además de la creación de una nueva zona verde, se mejoró la accesibilidad con la instalación de una rampa.

Asimismo, se crearán tres alcorques individuales en paralelo a la calle Santa Clara y uno más junto a la pared del Palacio del Conde de Francos.

En cuanto a la plaza de San Cristóbal, el proyecto contempla la creación de un pequeño «bosque urbano» en los parterres existentes, mejorando las plantaciones sin modificar su estructura.

Las actuales praderas de césped serán sustituidas por especies arbustivas y tapizantes que requieren menos agua. La escultura de San Cristóbal ganará protagonismo gracias a una nueva iluminación artística, y se abrirán dos alcorques más junto a las calles Bodegones y Asaderías.

Por último, en la plaza de las Claras se construirán dos grandes alcorques —uno junto a la calle Cáliz y otro lindando con la calle Marquesa Almarza— y se mejorará la fuente existente con una cascada de dos metros de ancho.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arduo trabajo para reparar el poste dañado mientras las dos heridas en el accidente mortal de Garrido siguen en la UCI
  2. 2 Fallece José Luis de Andrés Mendo, figura destacada del ámbito empresarial salmantino
  3. 3 Oleada de agresiones en Salamanca: cuatro personas heridas en menos de 8 horas
  4. 4 Dos mujeres y dos niñas heridas en un accidente entre dos coches en la avenida de los Cedros
  5. 5 Ayuso recibe el alta tras abandonar en ambulancia la misa de la Almudena
  6. 6 Así nació el cazapolen que revolucionó la apicultura española: «Se propuso producir para los franceses y cosecharon 1.300 kilos»
  7. 7 La Unión Federal de Policía denuncia una brutal agresión a dos policías de Alcalá de Henares
  8. 8 Detenido en Salamanca tras agredir a su pareja con un tenedor: quiso atacarla en un ojo y acabó hiriéndola en la nariz
  9. 9 La revolución contra la artrosis aterriza en Salamanca
  10. 10 Un balance negro: 15 muertos en las carreteras salmantinas desde enero

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Más cerca de una nueva plaza verde en la ciudad

Más cerca de una nueva plaza verde en la ciudad