Adjudicadas las obras de estabilización del talud de la DSA-359 en Martiago

D. Sánchez Martiago Lunes, 10 de noviembre 2025, 15:47 Comenta Compartir

La Diputación de Salamanca ha adjudicado las obras de estabilización del talud de la carretera DSA-359, que comunica las localidades de Pastores y Martiago con Ciudad Rodrigo. El pasado mes de marzo, las abundantes lluvias caídas en esa zona de la provincia provocaron un desprendimiento de rocas y tierra que obligó a cortar la accesibilidad a esta vía. Debido al gran tamaño de las rocas y la complejidad de la operación, se decidió acometer un proyecto para tratar de evitar situaciones similares.

Los trabajos contarán con una inversión de 282.987 euros, IVA incluido, lo que supondrá un ahorro de casi 18.000 euros en relación con el precio de salida de la licitación. La duración de la intervención se estima en cerca de dos meses. Según detalla la memoria del proyecto, la actuación que se propone como la solución más idónea es la instalación de mallas de alambre metálico flexibles, «de alta resistencia, ancladas y adosadas al terreno mediante bulones y reforzadas igualmente mediante cables de acero».

Tal y como indica el informe técnico, esta opción permitirá una gran capacidad de carga distribuida por la superficie a tratar, favorecerá el drenaje natural, ofrecerá una protección pasiva de gran eficacia frente a desprendimientos de rocas, y tendrá un escaso impacto visual, además de ser compatible con la vegetación. También permitirá una ejecución más rápida y sencilla, «pues no precisa de actuaciones complementarias», señala la memoria.

Además, se proyecta realizar una serie de saneos en algunos puntos problemáticos del entorno de la carretera. Los volúmenes de roca y piedra resultantes de los saneos ejecutados «se colocarán, parte de ellos, en el entorno de la obra, junto a la traza de la carretera, en refuerzo de terraplenes, ensanchando algunos de ellos y en la formación de plataformas laterales». En cuanto a cómo se acometerán los trabajos, la memoria del pliego contempla la instalación de una plataforma de trabajo, la colocación de bulones y anclajes, la instalación de la malla y el montaje de cables, así como una limpieza general una vez finalizada la obra. Durante el desarrollo de los mismos se mantendrá cortado el acceso del tráfico rodado.

Una larga espera

Los vecinos de esta zona han mostrado en varias ocasiones su preocupación ante el retraso de la restauración de la vía. En el último pleno celebrado en la Diputación Provincial, el diputado de Carreteras, Jesús María Ortiz, se comprometió a agilizar los pasos de esta obra. Por otra parte, Ortiz señaló que el ejecutivo provincial exigirá la finalización de las obras de la carretera entre Sepulcro-Hilario y Cabrillas ante el retraso acumulado ya que debía haberse reabierto en el mes de septiembre.