«Será emocionante ver a mis padres como rivales en la grada»

Este domingo 16 de noviembre se enfrentan el CF Talavera y Unionistas de Salamanca y hay una persona para la que el partido será tremendamente especial: Miguel Ángel Sandoval, socio fundador del equipo salmantino y presidente, es ahora el director general de los castellanomanchegos. 'Sando' habla sobre sus sensaciones, de lo que ha vivido en el fútbol, y lo que espera vivir.

Este partido solo lo puede abordar de una manera: o queriendo que llegara con muchas ganas, o no queriendo que llegara nunca.

Tenía muchas ganas de que llegara. Al final vengo de Unionistas, que es el club al que he dado muchos años de mi vida, y ahora estoy en el Talavera. Me gustaba que los dos clubes estuvieran en la misma categoría, por esa rivalidad que yo creo que es sana, y siempre crece el gusanillo. Así que deseando que llegara, porque venga la afición de Unionistas al Prado, y vienen mi familia y los amigos. Y que disfruten de la ciudad, del estadio y del partido.

La mezcla de sensaciones tiene que ser curiosa y buena.

Va a ser raro, lógicamente. Nunca había estado en otro club que no fuera Unionistas, y va a ser raro en lo personal. Tengo muy claro que ahora mismo mi trabajo, mis intereses, mi día a día y cada fin de semana lo doy todo por el Club de Fútbol Talavera, y así va a seguir siendo. Sí que será emocionante ver desde el otro lado como rival la camiseta blanquinegra, y a mis padres como rivales en la grada. Pero creo que también es una cosa bonita de vivir. Ahora me toca en esta etapa vivirlo así y lo voy a vivir con muchísima ilusión, por supuesto.

¿Si Bernabéu hubiera fundado el Atleti y presidido el Madrid cómo cree que hubiera pasado a la historia? ¿Y usted?

Al final no son clubes con rivalidad como esa. Aquí me eligieron por mi gestión en Salamanca, en Unionistas, y aquí tengo que demostrar que esa gestión, fuera de casa, también tiene éxito. Creo que la gente de Unionistas me sigue guardando un gran cariño, y que la gente de Talavera, cuando vean los resultados y cómo crece el club, lo hará también.

Sus dos equipos llegan necesitados en la tabla. Tiene que ser raro no querer que gane Unionistas por primera vez en su historia.

Siempre digo que quiero que los dos equipos consigan sus objetivos. A Unionistas lo veo ahora un equipo muy sólido, que lleva cinco jornadas sin perder, y va a ser un partido muy difícil. Nosotros somos un equipo que hemos competido en todos los campos y la verdad es que ha habido resultados en los que hemos merecido más. Creo que el equipo va a terminar rodando del modo que quiere Toni, que está haciendo una gran labor con el equipo, y Diego Nogales como entrenador y todo el cuerpo técnico. A priori va a ser un partido muy competido en lo deportivo y, por supuesto, espero que los tres puntos se queden en casa esta vez.

A usted la grada parece que le valora más todavía. Va a ser verdad eso de que se valora más cuando coge distancia y tiempo.

Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, se suele decir. Creo que al final Unionistas es un club en el que tienen que ir pasando las personas por la directiva, porque Unionistas es un club de todos, de la ciudad, de todos los aficionados, y es bueno que no se asocie solo a una persona. Lógicamente yo sé que la gente de Unionistas me guarda muchísimo cariño y valora mucho el trabajo realizado, pero ahora es una nueva etapa, y como siempre han estado con el club a muerte, así tienen que seguir.

Cuente, ¿cómo surge esta opción?

Llevaba un tiempo desligado del fútbol, pero sí que el año pasado me entró el gusanillo. Me contactaron de algún otro equipo, pero no entraba en mis planes alejarme mucho de Salamanca, de mi ciudad. Y una vez que veo que las opciones pasan por clubes de fuera, me llega la oportunidad de Primera Federación porque les llega mi contacto por gente de Madrid, de Proliga, y, por supuesto, de Toni García, que valora muy bien mi fichaje. La propiedad se puso en contacto conmigo, nos entrevistamos, veo el plan que tienen para el Club de Fútbol Talavera en los próximos años, y el plan que tengo yo al llegar al club, y creo que concuerdan los caminos y termino viniendo aquí. Los contactos fueron por eso, por gente de Madrid, de Proliga, que conocían mi trabajo, y pusieron mi nombre encima de la mesa. Y Toni lo avaló y aquí estamos en una nueva aventura los dos, y estoy muy contento de compartir la aventura con él una vez más más, porque creo que fue muy exitosa en Salamanca y espero que salga así en Talavera.

Es curioso, usted cuenta que Toni le quiere en Talavera, y David Alonso Mata, que Toni le abre la puerta de Unionistas. ¿No era más fácil y lógico que usted hubiera sido director general en Salamanca y David fuera a Talavera?

Creo que al final todo tiene su tiempo y David es un gran profesional, tengo contacto con él. Creo que puede llegar a hacer un gran trabajo de lo que siempre se habló de profesionalizar a Unionistas. Creo que él puede ser la llave para conseguirlo. Y yo también necesitaba salir de esa atmósfera de Unionistas, porque al final terminas siendo presidente porque eres el que tiene más tiempo libre, o mejor dicho, te quieras más de tu tiempo libre. Eres el que lleva ahí desde el primer momento y estás trabajando todos los días, y por mi parte también necesitaba tener una aventura así y demostrar fuera de casa lo que valía. Aunque se pueden cruzar los caminos, ahora mismo estoy muy contento en Talavera y mi futuro pasa solo por Talavera. Pienso cada día en cómo mejorar de cara a lo que falta de temporada y de cara al próximo año. Y creo que las cosas, si han pasado así, es porque tienen que pasar así.

Hace dos años nos dijo que el fútbol, más en concreto Unionistas, le había costado mucho a nivel económico, familiar y de parejas. Lo suyo es veneno.

Sí. Cuando empecé en Unionistas nunca pensé que trece años después estaría así. Lógicamente lo hacía por una ilusión, por un sentimiento a la Unión Deportiva Salamanca, y la verdad es que cuando acabé en Unionistas estaba muy cargado mentalmente después de los años de derbis, de tantos problemas, la Copa del Rey con el Real Madrid… Necesitaba respirar y coger aire, y una vez que cogió aire me planteé un rumbo en mi vida. Dejé mi trabajo y me planteé no sé si querer volver al mundo del fútbol o cambiar directamente en mi profesión, que es la informática, de departamento, de idea. Después de la gestión que había realizado en Unionistas y de la experiencia que había cogido en muchas cosas, no me conformaba con lo que tenía y para ser feliz necesitaba otras cosas. Salió la opción del fútbol, que lógicamente me picaba el gusanillo, y con una plaza tan importante como Talavera y un equipo tan interesante como este, es un reto que llevo con mucha ilusión.

Se ha hablado mucho de su relación con las otras dos personas que han ocupado y ocupan la presidencia de Unionistas. ¿Cuánto hay de verdad y cuánto de leyenda?

En mi directiva estaba el 90 % de la gente está hoy en día a día. Lógicamente al final no todos somos iguales. Yo tengo una manera de ser que puede ser mejor o peor en muchos aspectos, Roberto tiene otra manera de ser y Javier Tejedor tenía otra, pero creo que al final hay que valorar que todos los días el presidente de Unionistas o el director general del Talavera se levanta pensando en su club. Al final en Unionistas es gente que cada día trabaja voluntariamente por su club y podrán tener ciertos errores, que hay que corregirlos, pero tampoco hay que olvidar los aciertos. Creo que es un sitio donde nadie querría estar, porque ni se cobra ni se valora en muchas ocasiones. Y, sobre todo, porque sólo da verdaderos dolores de cabeza. La gente disfruta como aficionado, pero si lo hace es gracias al trabajo que hacen otras personas.

Vuelve a haber elecciones en Unionistas en breve. Ahora parece imposible, pero ¿cierra la puerta de manera definitiva a volver a presentarse?

Desde junio mi cabeza está solamente en el Talavera y en el futuro no sé dónde estaré, pero espero que sea aquí por muchos años, ya que tengo el plan de estabilizar el club y de profesionalizarlo, y creo que la propiedad está muy contenta conmigo. Así que intentaré que así sea. Nunca se sabe en un futuro, pero mi cabeza ahora sólo me dice Talavera.

A los que le acusan de haberse vendido al fútbol negocio, ¿qué les dice?

En algún momento tendría que vivir también de mi trabajo. Yo creo que no se puede vivir de un trabajo haciendo dos trabajos, y, al final, lo del fútbol negocio no todos los clubes tienen la misma gestión. Aquí estoy en un club que tiene una responsabilidad, que no tiene deudas, y que todos los años es consecuente con realizar los pagos, y dentro del fútbol negocio hay muchas categorías. Estoy en un club muy bueno en ese sentido y cobrando por mi trabajo, pero con dedicación exclusiva y no teniendo que quitarle tiempo de mi vida a otras cosas.

¿Cuánta diferencia hay entre una presidencia y una dirección general?

Va también en los clubes. Unionistas es un club que con el voluntariado que tiene alrededor siempre encuentra manos para hacer las cosas y la gente siente al club como suyo. Está muy bien organizado en el sentido de que son personas del club y directivos que de manera voluntaria dedican todo el día al club. Una dirección general al final es organizar a los trabajadores del club. Es muy parecido, porque al menos en mi etapa de presidente fui esa figura de representación del club y aquí me pasa lo mismo. Unionistas, que se está profesionalizando, tiene ahora a una persona que puede representar al club en muchos ámbitos sin doblar el tiempo que es necesario al presidente de tener su propia vida también.

¿Cuántas cosas de las que hizo en Unionistas le sirven ahora para proyectar o llevar a cabo?

Muchas, traje muchas de allí. Como pasa en otros trabajos la experiencia queda acumulada y si la puedes usar en un nuevo sitio, la usas. Creo que en Unionistas hay muchas cosas buenas, también malas, porque lógicamente es un club que todavía está haciéndose y va mejorando cada año. En Talavera estoy muy contento y puedo traer esas ideas de algunas cosas que funcionaron allí y que espero que funcionen aquí.

