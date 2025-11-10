Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Juzgado de Guardia de Salamanca. LAYA

Detenido en Salamanca tras agredir a su pareja con un tenedor: quiso atacarla en un ojo y acabó hiriéndola en la nariz

El individuo, reincidente, fue arrestado este fin de semana y ya ha ingresado en prisión por orden del juez

M. C.

Salamanca

Lunes, 10 de noviembre 2025, 09:32

Un hombre ha sido detenido en las últimas horas en Salamanca tras agredir a su pareja con un tenedor, después de amenazarla con pincharla en un ojo. La agresión, que finalmente le alcanzó en la zona de la nariz, motivó la intervención policial y su arresto inmediato.

Según ha podido saber LA GACETA, el individuo, reincidente, pasó este sábado por la tarde a disposición del Juzgado de Instrucción número Uno de Salamanca, en funciones de guardia. Como consecuencia de la gravedad de los hechos y de su historial, la Fiscalía solicitó su ingreso en prisión, una medida que el juez ha acordado tras valorar los hechos y la reiteración delictiva.

012: teléfono de información a la mujer Castilla y León

