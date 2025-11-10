Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Carlos de la Nava, en el último Unionistas-Real Madrid Castilla en Las Pistas.

El Unionistas - Castilla declarado 'Día de ayuda al club': conoce los precios y plazos de venta

El partido se disputa el viernes 21 de noviembre a las 21:10 horas

Alex G. Santana

Alex G. Santana

Salamanca

Lunes, 10 de noviembre 2025, 12:51

Comenta

Unionistas ha anunciado este lunes que el choque contra el Real Madrid Castilla, que se disputará en el Reina Sofía el viernes 21 de noviembre a las 21:10 horas, ha sido declarado 'Día de ayuda al club'. Así, todos los socios, excepto los Pros y Colaboradores tendrán que hacerse con su entrada.

Desde este mismo lunes y hasta el domingo 16 de noviembre, habrá un plazo exclusivo de venta para los socios. Los precios son los siguientes: 15 euros Simpatizantes, 10 Adultos y Jóvenes, 8 Social y 5 Infantiles.

Los socios podrán hacerse con su entrada tanto en la tienda oficial de la Rúa Mayor (de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00) de lunes a sábado, como online hasta el domingo a las 23:59 euros.

Del 17 al 20 de noviembre los socios podrán seguir retirando su entrada, pero ya no tendrán reservada su localidad si se ocupa, y los precios serán: 18 euros Simpatizante, 15 Acompañantes (un máximo de dos por carnet), 12 Adultos y Jóvenes, 10 Social y 8 Infantiles.

En este segundo plazo las localidades podrán retirarse también en la tienda oficial y online hasta el jueves 20 de noviembre a las 23:59 euros.

Por último, el día del partido, los socios que todavía no tengan su localidad podrán hacerse con ella de manera exclusivamente online, con un precio de 20 euros Adultos y Jóvenes, 12 Social y 10 Infantiles.

Los no socios tendrán un periodo de venta anticipada del 17 al 20 de noviembre (20 euros Adultos y 10 los menores de 12 años), pudiendo comprar las entradas en la tienda y en la página web.

El mismo día del partido se podrán adquirir también en las taquillas del Reina Sofía: 25 euros Adulto y 15 Infantiles.

