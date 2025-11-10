Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Un momento de las labores de extinción.

Dos dotaciones de los Bomberos de Lumbrales sofocan el incendio de un tractor en Olmedo de Camaces

El fuego se ha originado en el 'Camino del Dietro' y no ha causado heridos

M. C.

Salamanca

Lunes, 10 de noviembre 2025, 19:08

Un incendio declarado en la tarde de este lunes en un tractor agrícola en la zona conocida como 'Camino del Dietro', en el término municipal de Olmedo de Camaces, en la comarca de Vitigudino, ha obligado a movilizar a los bomberos.

Hasta el lugar se desplazaron dos equipos de Bomberos de Lumbrales y una dotación de la Diputación de Salamanca, que lograron controlar y extinguir las llamas evitando su propagación a la zona de pasto cercana.

El fuego afectó principalmente al vehículo, sin que se registraran heridos. Los trabajos de extinción y enfriamiento del foco se prolongaron durante varios minutos.

