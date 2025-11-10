Salamanca se consolida como capital de la economía social de Castilla y León La Junta destaca el compromiso de la ciudad, donde se celebra el XVI Premio de Economía Social y el Congreso Internacional, con un peso del 15% en el tejido autonómico del sector

Ángel Benito Salamanca Lunes, 10 de noviembre 2025, 13:18 Comenta Compartir

Salamanca se ha convertido este lunes en el epicentro de la economía social de Castilla y León, con la celebración del XVI Premio de Economía Social y Cooperativismo y el II Congreso Internacional de Economía Social, organizados por Asecil con la financiación de la Junta.

Durante la inauguración, la consejera de Empleo e Industria, Leticia García, subrayó que el 15% de las empresas y entidades de economía social de la comunidad están en la provincia, así como el mismo porcentaje de contratos por cuenta ajena generados por este modelo. «Queríamos reconocer ese esfuerzo del Ayuntamiento de Salamanca, plenamente comprometido con la economía social», destacó la consejera, que recordó que el consistorio ya fue galardonado en la XIII edición de estos premios.

La Junta entregó cuatro galardones en esta edición: tres de ellos a cooperativas —la Granja Escuela Puerta del Campo de Segovia, Bureba Ebro de Burgos y la empresa Gemoliz, de Valladolid, por su transformación en sociedad laboral— y uno a título individual para Ireneo Cuestamodinos, por su trayectoria en el cooperativismo ganadero. García recordó además que 2025 es el Año Internacional del Cooperativismo, declarado por Naciones Unidas, y que la Junta colabora con distintas iniciativas de divulgación a través del fondo autonómico de cooperativismo.

«La economía social representa integración territorial, cohesión y estabilidad», defendió la consejera, que destacó los resultados del informe de la Cátedra de Cooperativismo y Economía Social, con un impacto de 1.067 millones de euros anuales en Castilla y León, el 1,5% del PIB autonómico, más de 30.000 trabajadores directos y 5.000 empresas. El presupuesto destinado a este ámbito ha crecido un 49% en la legislatura, con una inversión global de 174 millones de euros.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, agradeció la elección de la ciudad para acoger ambos eventos y recordó que el consistorio fue pionero en la reserva de contratos públicos para empresas que emplean a personas con discapacidad o en riesgo de exclusión. «Hoy son 195 los trabajadores vinculados a estos contratos, que alcanzan los cinco millones de euros anuales», explicó, destacando su labor en servicios como el mantenimiento de zonas verdes, la gestión de huertos urbanos o la limpieza de dependencias municipales.

«Gana la sociedad, ganan los trabajadores y gana la ciudad», resumió el alcalde, que expresó su deseo de seguir liderando este modelo en Castilla y León. Por su parte, la consejera animó a otros ayuntamientos a sumarse a esta iniciativa, recordando que desde 2016 la Junta mantiene un convenio de colaboración para impulsar los contratos reservados y fortalecer la economía social en toda la comunidad.