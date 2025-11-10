Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

La pila en forma de concha de la fuente de Salesas, este lunes tras su reparación. ALMEIDA

Reparada la fuente barroca del parque de Salesas

La concha que ejerce como pila vuelve a su lugar tras una actuación bajo criterios «de mínima intervención»

Belén Hernández

Salamanca

Lunes, 10 de noviembre 2025, 14:04

La pila de la fuente de Salesas ya vuelve a ocupar su lugar. La pieza en forma de concha, que apareció bajo el agua el pasado 29 de septiembre —posiblemente tras un acto vandálico—, ha sido recolocada este lunes por operarios del Servicio Municipal de Mantenimiento.

La intervención se ha realizado bajo el criterio de «mínima actuación», dado que la fuente, de estilo barroco, forma parte del patrimonio histórico de la ciudad. Para abordar la reparación se ha conservado el asiento original de la pila —un soporte de mortero aglutinado con ladrillo y piedra—, que aporta estabilidad a la estructura.

Con el fin de garantizar la fijación de la pieza, se han insertado dos varillas metálicas que atraviesan la masa de mortero hasta anclarse en el sillar de granito. Posteriormente se han rejuntado las uniones y se ha aplicado una capa inclinada entre el frontal y la pila para evitar filtraciones de agua en la zona de contacto.

Aunque se han eliminado las rebabas y manchas de mortero generadas durante la reparación, se han respetado las pátinas originales del conjunto.

La histórica fuente, que actualmente se encuentra en la plaza de las Salesas, fue originalmente construida en 1788 para el convento de las Carmelitas Descalzas del paseo del mismo nombre. Posteriormente fue trasladada a la calle Torres Villarroel, donde se encuentra actualmente.

Dado su valor histórico, cuando la pieza de piedra en forma de concha apareció desprendida, fue recogida íntegramente y depositada en las dependencias del Servicio Municipal de Mantenimiento para su conservación y posterior reposición.

