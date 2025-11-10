Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Debate del cereal en la Lonja. ALMEIDA

Consulta todos los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca de este lunes 10 de noviembre

Subidas de 3 euros para la cebada y la paja y de 1 para el trigo

Isabel Alonso

Isabel Alonso

Lunes, 10 de noviembre 2025, 11:21

La Lonja de Salamanca ha aprobado nuevas subidas para el cereal tras una última semana de firmeza en el mercado nacional. En concreto, los repuntes han sido de 3 euros para la cebada (el producto más fuerte por la demanda que hay) y el centeno y 1 euro para trigo y triticale.

En el mercado nacional hay retención de oferta (sobre todo de cebada) y eso ayuda a que los precios se mantengan firmes, pero la presión que había internacionalmente se ha relajado después de que China no haya llevado a cabo las compras de cereal a las que se había comprometido con Estados Unidos.

Además, la Lonja ha repetido la avena, el producto con más debilidad, y el maíz, donde la cosecha sigue parada por culpa de la lluvia, lo que ha hecho que la oferta no se acumule.

La mesa también ha aprobado una subida de 3 euros para la paja después de que los agricultores hayan insistido en que se está pagando «como mínimo» a 40 euros.

También han continuado las subidas en la mesa de ovino, al menos para los corderos, con nuevos repuntes de 15 y 20 céntimos. No ha ocurrido lo mismo con los lechazos, que han repetido entre las protestas de los productores que consideran que hay una estrategia para evitar que los precios comiencen a dispararse ya de cara a Navidad.

