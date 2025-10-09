Qué ha ocurrido en Salamanca este jueves 9 de octubre
Estas son las noticias más relevantes de la jornada
Salamanca
Jueves, 9 de octubre 2025, 20:00
Largas colas para lograr una plaza en los viajes del Imserso más cotizados
Las principales agencias de viajes de la ciudad tienen a la puerta a decenas de personas para reservar plazas
Avenida se desmelena y estrena su casillero de triunfos a lo grande: 73-92 en Atenas
Zellous, Cave y Soriano lideran el recital ofensivo de las de Anna Montañana frente al Panathinaikos
La Junta amplía hasta 2 millones de euros los créditos para sufragar los gastos de los ganaderos afectados por los incendios
La partida, a la que se destinaron inicialmente 500.000 euros, ha servido para suministrar casi 8 millones de kilogramos de comida y 240.000 litros de agua a más de 600 ganaderos y apicultores de la Comunidad
Fumata negra: el Salamanca UDS jugará este sábado en Las Pistas
El optimismo de este miércoles se topa con la realidad, no da tiempo a la inspección
Libre de toda culpa el empresario acusado tras el accidente que costó un dedo a un operario en Guijuelo
La juez lo absuelve al concluir que no se ha acreditado cómo, cuándo ni dónde ocurrió el accidente. La acusación llegó a pedirle siete años de prisión y 69.000 euros de indemnización; la fiscal pedía la absolución
Meins marca un hito en la ingeniería eléctrica con la presentación de su Subestación Compacta CSET-50-132
La empresa presenta un innovador producto capaz de reducir de meses a días el tiempo de despliegue de infraestructuras eléctricas de alta tensión en presencia de Mariano Muñoz, director general de Industria de Castilla y León
Adjudicada la creación de un parking de autocaravanas junto al recinto ferial de La Aldehuela
La adjudicación incluye la ejecución de las obras y la gestión del espacio sin coste para el Ayuntamiento
Una joven de 28 años, herida tras ser atropellada en el puente de Sánchez Fabrés
El incidente se ha producido a las 8:28 horas de este jueves, 9 de octubre
Un laboratorio experimental busca encontrar los castaños más resistentes al clima y las enfermedades
La Diputación pone en marcha dos parcelas en las que se investigan las especies que mejor pueden funcionar en la provincia
Saelices el Chico impulsa la realidad virtual y aumentada en el proyecto de la villa romana
El Ayuntamiento saca a licitación el proyecto por 91.000 euros
El 26 de octubre Salamanca se pone la camiseta roja de Aviva
La Asociación tiene como meta llegar este año a la cifra de 5.000 participantes
«La presencia del jabalí y el corzo es un problemón, te lo destrozan todo»
El abandono de fincas facilita la proliferación de este tipo de animales, que se comen las uvas o dañan las parras. Y cada vez va a más, según señala José Carlos Martín, viticultor de Santibáñez de la Sierra
Nuevo atropello en Salamanca: herido un hombre de 87 años en Alfonso IX de León
Es el segundo atropello de la mañana de este jueves
El Centro del Cáncer participa en un hallazgo pionero para destruir células tumores
El trabajo está liderado por Antoni Hurtado, investigador principal del Centro de Investigación del Cáncer (USAL-CSIC), en colaboración con científicos de Umeå University y University Hospital Zurich
Muere Miguel Ángel Russo, exentrenador de la Unión Deportiva Salamanca y referente del fútbol argentino
El técnico argentino, que dirigió al equipo charro en la temporada 1998/1999, ha fallecido a los 69 años tras una larga lucha contra el cáncer
El socialista Vicente Astudillo Escudero se convierte en alcalde en funciones de Zorita de la Frontera tras la renuncia del alcalde y los dos ediles del PP
El viernes, 17 de octubre, se hará un pleno extraordinario para que pueda tomar posesión la nueva concejal y vote nuevo alcalde