Qué ha ocurrido en Salamanca este jueves 9 de octubre

Estas son las noticias más relevantes de la jornada

Jueves, 9 de octubre 2025, 20:00

Largas colas para lograr una plaza en los viajes del Imserso más cotizados

Las principales agencias de viajes de la ciudad tienen a la puerta a decenas de personas para reservar plazas

Avenida se desmelena y estrena su casillero de triunfos a lo grande: 73-92 en Atenas

Zellous, Cave y Soriano lideran el recital ofensivo de las de Anna Montañana frente al Panathinaikos

La Junta amplía hasta 2 millones de euros los créditos para sufragar los gastos de los ganaderos afectados por los incendios

La partida, a la que se destinaron inicialmente 500.000 euros, ha servido para suministrar casi 8 millones de kilogramos de comida y 240.000 litros de agua a más de 600 ganaderos y apicultores de la Comunidad

Fumata negra: el Salamanca UDS jugará este sábado en Las Pistas

El optimismo de este miércoles se topa con la realidad, no da tiempo a la inspección

Libre de toda culpa el empresario acusado tras el accidente que costó un dedo a un operario en Guijuelo

La juez lo absuelve al concluir que no se ha acreditado cómo, cuándo ni dónde ocurrió el accidente. La acusación llegó a pedirle siete años de prisión y 69.000 euros de indemnización; la fiscal pedía la absolución

Meins marca un hito en la ingeniería eléctrica con la presentación de su Subestación Compacta CSET-50-132

La empresa presenta un innovador producto capaz de reducir de meses a días el tiempo de despliegue de infraestructuras eléctricas de alta tensión en presencia de Mariano Muñoz, director general de Industria de Castilla y León

Adjudicada la creación de un parking de autocaravanas junto al recinto ferial de La Aldehuela

La adjudicación incluye la ejecución de las obras y la gestión del espacio sin coste para el Ayuntamiento

Una joven de 28 años, herida tras ser atropellada en el puente de Sánchez Fabrés

El incidente se ha producido a las 8:28 horas de este jueves, 9 de octubre

Un laboratorio experimental busca encontrar los castaños más resistentes al clima y las enfermedades

La Diputación pone en marcha dos parcelas en las que se investigan las especies que mejor pueden funcionar en la provincia

Saelices el Chico impulsa la realidad virtual y aumentada en el proyecto de la villa romana

El Ayuntamiento saca a licitación el proyecto por 91.000 euros

El 26 de octubre Salamanca se pone la camiseta roja de Aviva

La Asociación tiene como meta llegar este año a la cifra de 5.000 participantes

«La presencia del jabalí y el corzo es un problemón, te lo destrozan todo»

El abandono de fincas facilita la proliferación de este tipo de animales, que se comen las uvas o dañan las parras. Y cada vez va a más, según señala José Carlos Martín, viticultor de Santibáñez de la Sierra

Nuevo atropello en Salamanca: herido un hombre de 87 años en Alfonso IX de León

Es el segundo atropello de la mañana de este jueves

El Centro del Cáncer participa en un hallazgo pionero para destruir células tumores

El trabajo está liderado por Antoni Hurtado, investigador principal del Centro de Investigación del Cáncer (USAL-CSIC), en colaboración con científicos de Umeå University y University Hospital Zurich

Muere Miguel Ángel Russo, exentrenador de la Unión Deportiva Salamanca y referente del fútbol argentino

El técnico argentino, que dirigió al equipo charro en la temporada 1998/1999, ha fallecido a los 69 años tras una larga lucha contra el cáncer

El socialista Vicente Astudillo Escudero se convierte en alcalde en funciones de Zorita de la Frontera tras la renuncia del alcalde y los dos ediles del PP

El viernes, 17 de octubre, se hará un pleno extraordinario para que pueda tomar posesión la nueva concejal y vote nuevo alcalde

