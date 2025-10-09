Adjudicada la creación de un área de estacionamiento de autocaravanas y furgonetas cámper junto al recinto ferial de La Aldehuela La adjudicación incluye la ejecución de las obras y la gestión del espacio sin coste para el Ayuntamiento

La Gaceta Salamanca Jueves, 9 de octubre 2025, 12:00

El Ayuntamiento de Salamanca ha adjudicado la creación de un área de estacionamiento para autocaravanas y furgonetas cámper junto al recinto ferial de La Aldehuela, una instalación que contará con una superficie de 4.000 metros cuadrados y capacidad para cerca de medio centenar de vehículos. El proyecto, que se prevé entre en funcionamiento a lo largo de 2026, da cumplimiento a uno de los compromisos electorales del equipo de Gobierno municipal.

La empresa adjudicataria asumirá tanto la ejecución de las obras de acondicionamiento como la gestión del recinto a través de una concesión demanial, por lo que el coste para las arcas municipales será cero. Además de la explotación del área durante un periodo determinado, la concesionaria deberá cumplir diversas condiciones, entre ellas la limitación del tiempo máximo de estancia de los vehículos para favorecer la rotación y el uso responsable del espacio.

El área se ubicará en el extremo norte del actual aparcamiento de zahorra situado entre las calles Cañada de La Aldehuela y Camino Río Primera, un emplazamiento elegido por su fácil acceso desde las autovías y su proximidad a servicios y transportes públicos, incluyendo una parada de autobús de la línea 8 a unos 500 metros, el carril bici, zonas comerciales y el futuro centro de salud de Prosperidad.

El nuevo espacio contará con todos los servicios exigidos por la Junta de Castilla y León para este tipo de instalaciones: aseos, duchas, zona de vaciado de aguas negras y grises, recarga de agua potable, lavandería, videovigilancia, tomas eléctricas y máquinas de vending.

Para la redacción del proyecto se ha contado con el asesoramiento de técnicos, expertos y usuarios habituales del turismo itinerante, con el objetivo de dotar a Salamanca de una infraestructura moderna, sostenible y adaptada a las necesidades del creciente sector del caravaning.