Nuevo atropello en Salamanca: herido un hombre de 87 años en Alfonso IX de León Es el segundo atropello de la mañana de este jueves

Un hombre de 87 años ha resultado herido tras ser atropellado por un turismo en la calle Alfonso IX de León este jueves. Según informan fuentes del 112 de Castilla y León, la llamada informando del suceso se produjo a las 9:57 horas.

Desde la sala de operaciones se informó en ese momento a la Policía Local y Nacional y al servicio de emergencias Sacyl, que se han aproximado al lugar.

A las 8:55 de la mañana del jueves, ya había tenido lugar otro atropello, en este caso en el puente de Sánchez Fabrés, donde resultó herida una mujer de 28 años.

