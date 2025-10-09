Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Una ambulancia del Sacyl, en carretera. LAYA

Nuevo atropello en Salamanca: herido un hombre de 87 años en Alfonso IX de León

Es el segundo atropello de la mañana de este jueves

La Gaceta

Salamanca

Jueves, 9 de octubre 2025, 10:42

Un hombre de 87 años ha resultado herido tras ser atropellado por un turismo en la calle Alfonso IX de León este jueves. Según informan fuentes del 112 de Castilla y León, la llamada informando del suceso se produjo a las 9:57 horas.

Desde la sala de operaciones se informó en ese momento a la Policía Local y Nacional y al servicio de emergencias Sacyl, que se han aproximado al lugar.

A las 8:55 de la mañana del jueves, ya había tenido lugar otro atropello, en este caso en el puente de Sánchez Fabrés, donde resultó herida una mujer de 28 años.

