Una joven de 28 años, herida tras ser atropellada en el puente de Sánchez Fabres El incidente se ha producido a las 8:28 horas de este jueves, 9 de octubre

Elena Martín Salamanca Jueves, 9 de octubre 2025, 09:17

Una mujer de 28 años ha resultado herida en la mañana de este jueves, 9 de octubre, tras ser atropellada por un coche justo al final del puente de Sánchez Fabres, en dirección a Salas Bajas.

El aviso del suceso se ha recibido en la base de datos del Servicio de Emergencias de Castilla y León a las 8:55 horas. Hasta el lugar, se han desplazado efectivos de la Policía Local, la Policía Nacional y Emergencias Sanitarias, que atendieron a la víctima y regularon el tráfico en la zona.

Por el momento, se desconocen las causas del atropello y el estado de la joven.

Con este, son dos los atropellos que han tenido lugar esta semana en la capital. El mes pasado, se contabilizaron 16 víctimas en incidentes similares.