Stoupalova intenta anotar frente a la experfumera Vitola. CB AVENIDA

Avenida se desmelena y estrena su casillero de triunfos a lo grande: 73-92 en Atenas

Zellous, Cave y Soriano lideran el recital ofensivo de las de Anna Montañana frente al Panathinaikos

Alex G. Santana

Alex G. Santana

Salamanca

Jueves, 9 de octubre 2025, 18:42

Comenta

El Perfumerías Avenida ya tiene su primera victoria en la Eurocup y en lo que va de temporada oficial tras imponerse por un claro 73-92 al Panathinaikos. En esta competición cada punto va a tener mucha importancia y las de Anna Montañana, a pesar de las importantes ausencias y tras sobreponerse a un mal inicio, han realizado un gran juego, primero desde la defensa y después mostrando su talento ofensivo, personalizado en Shavonte Zellous (24 puntos), Khadijiah Cave (22) y Claudia Soriano (17).

Seguro que Anna Montañana lo había repetido en varias ocasiones en los últimos días y en los momentos previos al choque, pero ni por esas salió Avenida concentrado al 100 %, algo que no se puede hacer en Europa, aunque sea en la segunda competición. El Panathinaikos sí lo hizo y por eso se fue hasta un 11-2 que afortunadamente no se tardó en corregir.

Dos parciales de 0-6 comenzados desde la defensa y robando varios balones hicieron que las salmantinas se pusieran por primera vez por delante en el marcador antes de que en el último segundo del primer cuarto y desde más de 8 metros Krimili colocara el 20.19.

Ya se había puesto a tono Avenida a pesar de que en su debut oficial Laura Erikstrup salió demasiado alocada, con dos fallos por precipitación antes de estrenarse como perfumera. Pero era Cave la que aprovechaba su rapidez para anotar varias canastas seguidas ante una Prince que en el lado contrario hacía valer su tamaño para que las rentas fueran cortas, pero ya siempre favorables a Avenida.

5 puntos seguidos de Zellous dieron a las de Montañana la máxima ventaja (+ 5) hasta entonces y la primera mitad terminó con un intercambio de triples y el marcador de 39-41. El Panathinaikos estaba siendo mejor en los porcentajes de tiro, pero las charras mandaban porque su buena defensa había provocado ya 10 pérdidas del cuadro heleno.

El tercer periodo comenzó con un parcial de 0-6 que daba tranquilidad a Avenida. Las salmantinas seguían defendiendo con gran intensidad y eso les permitió quitar el freno: primero Cave, después Soriano con dos acciones seguidas de 2+1 y después Zellous con varias canastas espectaculares, además de un triple de Vilaró, fueron aumentando la ventaja, que llegó a ser de 16 puntos antes de que terminara el cuarto.

Que lo hizo con un + 13, que no estaba nada mal, pero pudo ser mejor de no haber sido por un par de faltas demasiado inocentes que permitieron al Panathinaikos firmar sendos 2+1.

Avenida tuvo un par de acciones demasiado precipitadas, pero fue el principio de la sentencia definitiva, con una bonita canasta de Meyers, un triple de Spreafico y una acción marca de la casa de Zellous para llevar la máxima diferencia a + 17 cuando quedaban ya solamente 4 minutos.

Llegó a ser de 20 porque Soriano no se conformó y firmó dos canastas bajo el aro que bien podían haber sido de Cave o alguna de las otras pivots. Al final fueron 19, que no están nada mal para el debut en la Eurocup.

