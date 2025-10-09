Saelices el Chico impulsa la realidad virtual y aumentada en el proyecto de la villa romana

S. Dorado Saelices el Chico Jueves, 9 de octubre 2025, 16:48 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Saelices el Chico ha sacado a licitación la realización de la experiencia turística inmersiva con realidad aumentada y realidad virtual en la futura villa romana en la cual ya han comenzado los primeros trabajos, por un importe de 91.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. El plazo de presentación de las ofertas se cerrará el día 22 de este mes de octubre. El proyecto está enmarcado en el Plan de Sostenibilidad Turística de la Junta de Castilla y León.

El contrato tiene como objeto el suministro, la instalación, puesta de servicio y soporte de las herramientas, contenidos, archivos y todos los elementos necesarios para crear una experiencia turística inmersiva en el aula arqueológica «La Quimera» y la villa romana, así como instaurar una estrategia de comunicación digital. De este modo, el plan se divide en tres partes: el aula arqueológica, la villa romana, y el plan de comunicación digital y diseño de la identidad visual corporativa.

El pliego de prescripciones técnicas recoge que el aula «La Quimera» constará de dos espacios, un primer espacio donde se encuentra el patio de entrada al aula, y que va a constar de una parte techada desde la que se va a poder observar el yacimiento y una parte descubierta. El segundo espacio consistirá en una sala expositiva de unos 62,45 metros cuadrados de superficie útil, donde se van a instaurar las herramientas, contenidos y paneles expositivos.

Entre otros elementos, se contempla en esta parte la implementación de herramientas innovadoras en museología y la propuesta para su instalación en el discurso expositivo de los paneles: reconstrucción virtual y autómatas, entre otros.

La segunda parte, centrada en la villa romana, se dividirá en tres sectores: el sector A, donde se ubica la residencia de la villa, el B, donde se ubica el ninfeo y la zona rústica, y el C, en el cual se ubican los baños de la villa. Las partes estarán conectadas entre sí por una cubierta. El sector A tendrá una pasarela independiente y los sectores B y C contarán con una pasarela conjunta para visitar ambas partes. La entrada se realizará por la calle Molinillo, que divide ambas agrupaciones de los sectores del yacimiento.

En cuanto a la tercera parte de actuación, se considera fundamental la existencia de un plan de comunicación que permita la creación de una marca turística competitiva y sostenible que facilite la digitalización y la inserción de Saelices el Chico en los principales circuitos turísticos autonómicos. Por ello, los servicios que se van a exigir abarcan el diseño de una página web, así como de la imagen visual para el parque arqueológico, y la planificación y estrategia de comunicación para las redes sociales, y por consiguiente, la creación de contenido.