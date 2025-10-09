«La presencia del jabalí y el corzo es un problemón, te lo destrozan todo»

TEL y D. Sánchez Jueves, 9 de octubre 2025, 16:58 Comenta Compartir

«Tengo contacto con la vid desde niño; me he criado aquí con mis padres y mis abuelos y creé mi bodega en el año 2002. Es mi profesión de siempre», señala José Carlos Martín, viticultor de Santibáñez de la Sierra, donde tiene su bodega Rochal y donde sigue luchando por la supervivencia de una tradición vinícola que se enfrenta a diversos frentes para seguir adelante.

La Sierra apostó por los vinos de calidad y las bodegas crecen cada año, aunque la producción viene a ser similar año tras año. Y es que hay muchas viñas que se abandonan porque no tienen relevo, convirtiéndose en monte y ahí es donde se encuentra otro enemigo para la uva: el jabalí. «No es un problema, es un problemón, porque cada vez hay más fincas que se convierten en monte y hay cada vez más animales de caza. Te lo destrozan todo porque se comen las uvas, las destripan, dañan el terreno. Y el de los corzos es también otro problema porque hay más casi que jabalíes y como no se pueden cazar... Deberían darse más cacerías», señala.

El campo en la Sierra no va bien y prueba de ello son las cerezas, que sufren cada vez un mayor abandono por la falta de rentabilidad. La uva ha aguantado más, explica, gracias a la DOP, pero los vinos locales tienen aún el reto de seguir abriendo mercado dentro de la propia provincia. Él, mientras tanto, sigue con su producción y espera que en pocos años la variedad «piñonera» que descubrió pueda certificarse para la DOP. El Itacyl está haciendo pruebas de microvinificación para comprobar sus aptitudes.

Los buenos resultados de la vendimia se han repetido también en otras bodegas como la que tienen en La Fregeneda Ángel García y Melissa Comellas. «Hemos tenido una buen resultado, superior al año pasado que nos ha sorprendido vista como ha sido la climatología y los áridos que son estos suelos», señala Ángel destacando que la «uva ha entrado sanísima, con una calidad excelente, y los primeros vinos en años secos y cálido suele haber una bajada notable de la acidez, pero en nuestro caso no ha sido y creo que es debido a que hacemos mucho trabajo en verde en el viñedo y eso repercute positivamente».

Ángel apunta además que en su caso la vendimia se ha adelantado «por el tiempo pero sobre todo porque estamos esperando a nuestro primer hijo«, comenta con ilusión.

Buena cantidad y calidad en Arribes

Desde la DO Arribes del Duero, su director técnico Carlos Capilla califica como «muy positiva» la vendimia de este 2025. «La verdad estamos muy contentos, hemos logrado un buen producto y una buena cantidad», asegura Capilla que estiman que el resultado final se acercará con seguridad a los más de 900.000 kilos de uva, «estamos pendiente del empujón final de recogida», indica. Según detalla Carlos Capilla, la climatología ha sido un gran aliado este año «sobre todo en los 20 días que hizo calor en agosto, que se suma al buen terreno y el buen hacer de nuestros viticultores que han presentado un producto absolutamente espectacular», argumenta el director técnico de la denominación.

La Sierra, menos uva pero «perfecta»

La campaña de vino de la Sierra está dando los últimos coletazos con la vendimia en las zonas altas de pueblos como San Esteban o San Miguel de Valero. La uva ha sido de buena calidad, aunque menor en cantidad de lo inicialmente previsto, según explica Miquel Udina, presidente de la DOP Sierra de Salamanca: «Acabaremos en torno a las 200.000 kilos, que era lo que preveíamos. Un poquito menos porque algunas bodegas han recortado en producción previendo una bajada de ventas, pero de calidad, perfecta».