Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La diputada de Medio Ambiente, Polar Sánchez, presenta el programa 'Castañicultura 2025'. LAYA

Un laboratorio experimental busca encontrar los castaños más resistentes al clima y las enfermedades

La Diputación pone en marcha dos parcelas en las que se investigan las especies que mejor pueden funcionar en la provincia

José Ángel Montero

José Ángel Montero

Salamanca

Jueves, 9 de octubre 2025, 14:11

Comenta

Entre sus diferentes planes de acción en defensa de la naturaleza y del ecosistema provincial, la Diputación de Salamanca se ha fijado entre sus objetivos prioritarios cuidar y dinamizar el sector del castaño en todas sus vertientes. Producto de este interés nacieron hace tres años el programa 'Castañicultura', dirigido al apoyo, promoción y divulgación del castaño y todo lo que le rodea. «Es una forma de aunar esfuerzos para crear un marco de participación y de trabajo conjunto», señala la diputada de Medio Ambiente, Pilar Sánchez, consciente de que en la provincia de Salamanca el sector del castaño se presenta como «un elemento económico, social, cultural y paisajístico de primer nivel».

Ante esta perspectiva, Sánchez subraya el empeño de la institución provincia de mantener el castaño en un buen estado de conservación, «lo que implica la recuperación de zonas perdidas a través de nuevas plantaciones», afirma, para quien esta labor no solo regenera la zona arbórea de la zona, sino que también «crea puestos de trabajo y fija población, que no deja de ser otro de nuestros objetivos prioritarios», apostilla.

Con el este fin, la Diputación ha puesto en marcha en El Cabaco y en breve lo hará también en La Alberca de un laboratorio experimental que busca conseguir los castaños más resistentes al clima y a las enfermedades. En el primero de los casos, la parcela ya está en marcha y esta pasada primavera se han realizado los correspondientes injertos en los árboles plantados con el fin de conseguir aquellos que sean más acordes y resistentes a las enfermedades. La Alberca contará en breve con una parcela similar, en la que también se plantarán una serie de especies de castaños con el fin de experimentar con ellas, según avanza Pilar Sánchez.

Con la llegada del otoño, la institución provincial vuelve a poner en marcha por tercer año consecutivo, ante el éxito de las dos anteriores ediciones, el programa 'Castañicultura 2025', que busca llevar a una veintena de localidades una serie de actividades lúdicas y educativas de la promoción del castaño. El programa incluye cuentacuentos, juegos populares y tradicionales, el «Rincón del Castañero» (con una serie de paneles informativos), un estand sobre objetos y utensilios tradicionales, actividades de animación y el reparto de 50 kilos de castañas a cada municipio participante. Las actividades se desarrollarán durante los meses de octubre, noviembre y diciembre.

La Diputación ya ha enviado la información necesaria a todos los municipios, que a partir de ahora podrán enviar sus solicitudes para este programa. Tendrán preferencia aquellas localidades que aún no han participado en esta iniciativa.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Red Eléctrica alerta al Gobierno y a la CNMC de variaciones bruscas de tensión en el sistema eléctrico
  2. 2 El histórico rincón de Castilla y León donde se casará la hija de Antonio Banderas
  3. 3 Adiós a uno de los elementos decorativos del centro más queridos por los turistas
  4. 4 Fallece en Mogarraz el filólogo salmantino Pedro García Domínguez, referente del buen uso del español
  5. 5 Muere Miguel Ángel Russo, exentrenador de la Unión Deportiva Salamanca y referente del fútbol argentino
  6. 6 Una joven de 28 años, herida tras ser atropellada en el puente de Sánchez Fabrés
  7. 7 El alcalde de Saldeana presenta su dimisión y renuncia al acta «para evitar males mayores»
  8. 8 Fumata negra: el Salamanca UDS jugará este sábado en Las Pistas
  9. 9 «Me gustaría representar a mi pueblo desde las instituciones, ser concejal de Salamanca»
  10. 10 La Junta ultima un seguro antiokupa para fomentar el alquiler de vivienda

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Un laboratorio experimental busca encontrar los castaños más resistentes al clima y las enfermedades

Un laboratorio experimental busca encontrar los castaños más resistentes al clima y las enfermedades