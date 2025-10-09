Un laboratorio experimental busca encontrar los castaños más resistentes al clima y las enfermedades La Diputación pone en marcha dos parcelas en las que se investigan las especies que mejor pueden funcionar en la provincia

José Ángel Montero Salamanca Jueves, 9 de octubre 2025, 14:11

Entre sus diferentes planes de acción en defensa de la naturaleza y del ecosistema provincial, la Diputación de Salamanca se ha fijado entre sus objetivos prioritarios cuidar y dinamizar el sector del castaño en todas sus vertientes. Producto de este interés nacieron hace tres años el programa 'Castañicultura', dirigido al apoyo, promoción y divulgación del castaño y todo lo que le rodea. «Es una forma de aunar esfuerzos para crear un marco de participación y de trabajo conjunto», señala la diputada de Medio Ambiente, Pilar Sánchez, consciente de que en la provincia de Salamanca el sector del castaño se presenta como «un elemento económico, social, cultural y paisajístico de primer nivel».

Ante esta perspectiva, Sánchez subraya el empeño de la institución provincia de mantener el castaño en un buen estado de conservación, «lo que implica la recuperación de zonas perdidas a través de nuevas plantaciones», afirma, para quien esta labor no solo regenera la zona arbórea de la zona, sino que también «crea puestos de trabajo y fija población, que no deja de ser otro de nuestros objetivos prioritarios», apostilla.

Con el este fin, la Diputación ha puesto en marcha en El Cabaco y en breve lo hará también en La Alberca de un laboratorio experimental que busca conseguir los castaños más resistentes al clima y a las enfermedades. En el primero de los casos, la parcela ya está en marcha y esta pasada primavera se han realizado los correspondientes injertos en los árboles plantados con el fin de conseguir aquellos que sean más acordes y resistentes a las enfermedades. La Alberca contará en breve con una parcela similar, en la que también se plantarán una serie de especies de castaños con el fin de experimentar con ellas, según avanza Pilar Sánchez.

Con la llegada del otoño, la institución provincial vuelve a poner en marcha por tercer año consecutivo, ante el éxito de las dos anteriores ediciones, el programa 'Castañicultura 2025', que busca llevar a una veintena de localidades una serie de actividades lúdicas y educativas de la promoción del castaño. El programa incluye cuentacuentos, juegos populares y tradicionales, el «Rincón del Castañero» (con una serie de paneles informativos), un estand sobre objetos y utensilios tradicionales, actividades de animación y el reparto de 50 kilos de castañas a cada municipio participante. Las actividades se desarrollarán durante los meses de octubre, noviembre y diciembre.

La Diputación ya ha enviado la información necesaria a todos los municipios, que a partir de ahora podrán enviar sus solicitudes para este programa. Tendrán preferencia aquellas localidades que aún no han participado en esta iniciativa.