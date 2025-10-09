El socialista Vicente Astudillo Escudero se convierte en alcalde en funciones de Zorita de la Frontera tras la renuncia del alcalde y los dos ediles del PP El viernes, 17 de octubre, se hará un pleno extraordinario para que pueda tomar posesión la nueva concejal y vote nuevo alcalde

Jorge Holguera Illera Zorita de la Frontera Jueves, 9 de octubre 2025

El Ayuntamiento de Zorita de la Frontera ha acogido un pleno extraordinario en el que se ha tomado razón de las renuncias irrevocables de Pedro Astudillo Terradillos, como concejal y alcalde, de Abilio Astudillo Haro y de Patricia Ariadna de Felipe Lozano como ediles.

El concejal y segundo teniente de alcalde socialista Vicente Astudillo Escudero, tras la renuncia del alcalde y del primer teniente de alcalde hará las funciones de alcalde hasta que se celebre un pleno en el que se nombre alcalde. El pleno celebrado se convocó la siguiente sesión de pleno extraordinario que será el viernes, 17 de octubre, a las 12:30 horas.

El secretario dará traslado a la Junta Electoral de Zona y a la Junta Electoral Central la ratificación de los escritos de renuncia para que proceda a su sustitución indicando el nombre de la persona, que a juicio de la corporación corresponde cubrir la vacante que a tenor del acta de proclamación de las elecciones 2023 el sustituto es Verónica Gil Heredia, del PSOE.

«Desde el principio de mi mandato he sido objeto de situaciones de acoso y continuas faltas de respeto, así como una falta de confianza manifestada por algunos vecinos, lo que ha generado un ambiente adverso para continuar ejerciendo mis funciones con la serenidad que el cargo requiere, asimismo se suman a ello motivos de carácter personal que hace necesario dar un paso a un lado convencido de que es lo mejor tanto para la vida personal de mi familia como para el desarrollo institucional del municipio», ha argumentado el ya exregidor, Pedro Astudillo. Tanto Abilio Astudillo como Patricia Ariadna de Felipe han coincidido en el argumento de sus renuncia en sendas cartas presentadas el pasado 6 de octubre. «Presento formalmente mi renuncia irrevocable al cargo de concejal del Ayuntamiento de Zorita de la Frontera, esta decisión responde a motivos personales y la adoptó tras una profunda reflexión, entendiendo que es lo más conveniente en este momento», han coincidido ambos ediles. Los tres, además han acompañado sus escritos de un mensaje de agradecimiento a los compañeros de corporación, empleados municipales, y vecinos que han depositado su confianza en ellos.

En el segundo punto del orden del día del pleno, dentro de las resoluciones dictadas por el alcalde, una de ellas estaba referida al «acto vandálico que con resultado público y notorio sucedió el día 26 de septiembre, consistentes en varias pintadas tanto en la fachada de la Casa Consistorial como en la casa de la vivienda de la concejal Patricia Ariadna de Felipe Lozano». «Hecho que ha sido denunciado a la Guardia Civil por afectar tanto al patrimonio municipal como a la propia integridad de los aludidos en las mismas en su esfera de gestión pública y privada», ha dado a conocer el secretario. «En orden a restaurar y reparar los edificios afectos por motivos de ornato, estética, imágen pública y privada considerando que se debe hacer a la mayor brevedad posible se cuenta con dos presupuestos», continuó indicando que se ha dado traslado de ambos a la aseguradora y a la Guardia Civil para incluirlos en el parte.