Meins marca un hito en la ingeniería eléctrica con la presentación de su subestación compacta CSET-50-132 La empresa presenta un innovador producto capaz de reducir de meses a días el tiempo de despliegue de infraestructuras eléctricas de alta tensión en presencia del director general de Industria de Castilla y León

María Regadera Coreses (Zamora) Jueves, 9 de octubre 2025, 12:46

La empresa tecnológica Meins, consolidada como un referente del tejido empresarial de Castilla y León, se ha «puesto de largo» este jueves en sus instalaciones de Coreses (Zamora) para presentar, en el marco del primer evento 'PowerXperience', su innovadora subestación compacta CSET-50-132, capaz de reducir de meses a días el tiempo de despliegue de infraestructuras eléctricas de alta tensión.

El acto, al que han acudido representantes de empresas punteras del sector a nivel nacional e internacional, ha sido inaugurado por Julián Herrero, fundador y presidente de Meins, y ha contado con la presencia de Mariano Muñoz Fernández, director general de Industria de la Junta de Castilla y León.

Ampliar Mariano Muñoz, director general de Industria de la Junta de Castilla y León; Julián Herrero, fundador y presidente de MEINS, y Eloy Ruiz, delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca.

Durante su intervención, Muñoz ha destacado el carácter «disruptivo y ejemplar» de Meins, que combina innovación y desarrollo industrial desde sus centros en Coreses (Zamora) y Villares de la Reina (Salamanca). «Es una empresa que ha basado su filosofía en la innovación y que hoy presenta nuevos productos, totalmente innovadores en relación con su subestación para energía fotovoltaica, capaces de reducir drásticamente los tiempos de instalación de subestaciones eléctricas, pasando de años a apenas días», ha señalado.

El director general de Industria ha subrayado también que la empresa ha presentado soluciones «muy interesantes» en Salamanca, en ámbitos como el hidrógeno, el almacenamiento de muestras biológicas o el almacenamiento térmico, entre muchas otras. «Nos encontramos ante una de las empresas con más innovación en el sector de la energía y en otros sectores, especialmente para su tamaño», ha explicado.

Muñoz ha destacado además el papel de Castilla y León como primera comunidad productora de energía renovable de España y la importancia de apoyar a empresas punteras para mantener ese liderazgo. «Necesitamos más empresas como Meins para seguir creciendo en el sector energético», ha añadido. Asimismo, ha reclamado al Gobierno central mayores inversiones en las redes eléctricas y de distribución que permitan a las empresas locales aprovechar al máximo la producción renovable de la comunidad.

El responsable autonómico ha recordado también el compromiso de la Junta con la innovación industrial, que sitúa a Castilla y León entre las cinco regiones más avanzadas de España en I+D. En el caso de Meins, ha explicado que la empresa participa en planes estratégicos de I+D con una inversión superior a dos millones de euros y una movilización total de más de cinco millones. También ha puesto el foco en otros programas de la Junta, como 'Industria 4.0' y 'Ciberseguridad Industrial', impulsados por la Consejería de Industria, Comercio y Empleo.

Por su parte, Julián Herrero, fundador y presidente de Meins, ha presentado la nueva subestación eléctrica CSET-50-132, que ha calificado como «la joya de la corona» de la compañía. Esta tecnología permite montar equipos de hasta 132 kV en cuestión de horas y ponerlos en funcionamiento en menos de una semana, un avance que, según el empresario, «cambia el paradigma de los últimos 70 años en el sector eléctrico».

«Nos hemos adelantado aproximadamente diez años a lo que el mercado de la distribución va a demandar», ha afirmado Herrero, quien ha recalcado que Meins es actualmente líder europeo en centros de transformación personalizados para energías renovables.

«Los equipamientos para las grandes empresas pueden tardar meses, e incluso años, en desarrollarse. Nosotros pretendemos —ante la falta de mano de obra y de empresas suficientemente cualificadas— dar un paso adelante y tener este tipo de equipos preparados para un despliegue lo más rápido posible», ha manifestado Herrero. Ha asegurado que las subestaciones que presentan podrán estar montadas en horas y puestas en servicio en menos de una semana.

El fundador de la compañía ha defendido que la innovación es la clave para competir frente a las grandes empresas asiáticas, pese a la ausencia de subvenciones nacionales. Asimismo, ha destacado la necesidad de visibilizar el talento industrial que surge en territorios de la España vaciada, como Zamora, donde la empresa desarrolla parte de su actividad: «La innovación ha sido pieza clave para ser los mejores y alcanzar el número uno en el mercado europeo en centros de transformación».

Herrero ha puesto también el foco en la importancia de dar visibilidad a sus proyectos a nivel local, desde los lugares en los que operan. «Es fundamental que empresas como la nuestra nos demos a conocer en nuestra propia tierra», ha concluido.

Durante la mañana, Alejandro González García, CEO de Meins; Jesús Vicente García, Sales Director & CTO de Meins, y Clara Sobrino Martín, Key Account Manager (KAM) de Meins, han mostrado a los profesionales del sector presentes en el evento las claves del proyecto innovador que se ha presentado durante la jornada.

El evento 'PowerXperience' continuará durante toda la jornada con demostraciones técnicas y visitas guiadas a las instalaciones de Meins en Coreses y Villares de la Reina, donde la firma desarrolla soluciones de energía fotovoltaica, hidrógeno verde, almacenamiento térmico y sistemas eléctricos avanzados.