Largas colas para lograr una plaza en los viajes del Imserso más cotizados Las principales agencias de viajes de la ciudad tienen a la puerta a decenas de personas para reservar plazas

Ángel Benito Salamanca Jueves, 9 de octubre 2025, 09:59

La apertura del plazo para reservar los viajes del IMSERSO ha provocado largas colas en las principales agencias de viaje de la ciudad. Desde primera hora de la mañana están esperando pacientemente a lograr un hueco para el viaje deseado, algo que este año resulta cada vez más complicado porque están muy cotizados.

Una de las grandes novedades de esta edición es que para las personas con pensiones más bajas, se ha reservado un total de 7.447 plazas a un coste de 50 euros por viaje, sin importar el destino, distribuidas entre todos los lotes y modalidades de viajes.

Entre las novedades destacadas para esta temporada 2025-2026 se incluye la posibilidad de que los usuarios puedan viajar con sus mascotas en los desplazamientos a destinos de costa peninsular y zonas insulares gracias a la reserva de hasta un 2% de plazas en hoteles habilitados.

Como novedad, se introduce un coste adicional de 100 euros para los viajes realizados en temporada alta (octubre, mayo y junio en la península y las Islas Baleares, y diciembre, enero y febrero en las Islas Canarias) o para quienes reserven un segundo viaje en la misma campaña.

