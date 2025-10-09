Libre de toda culpa el empresario acusado tras el accidente que costó un dedo a un operario en Guijuelo La juez lo absuelve al concluir que no se ha acreditado cómo, cuándo ni dónde ocurrió el accidente. La acusación llegó a pedirle siete años de prisión y 69.000 euros de indemnización; la fiscal pedía la absolución

El Juzgado de lo Penal número Dos de Salamanca ha declarado inocente al empresario de Guijuelo juzgado el pasado mes de septiembre tras ser acusado de la amputación de un dedo de la mano sufrida por por un operario mientras pintaba con una pistola de presión una nave en mayo de 2022. En su sentencia, la juez concluye que de lo actuado: «No resulta acreditado cómo se produjo ese disparo con la pistola de pintura, ni cómo estaba llevando a cabo la limpieza, ni el lugar y hora en que se produjo el siniestro. Ni que en esa fecha estuviera realizando algún trabajo para el acusado».

La sentencia, a la que ha tenido acceso LA GACETA, declara probado que el acusado, sin antecedentes penales, como administrador único de una empresa, realizó un contrato de trabajo no firmado, ni aportado al SEPE, al trabajador -de nacionalidad marroquí-, contrato que le entregó para que pudiera solicitar sus papeles, permiso de residencia y de trabajo, este contrato se realizó en enero de 2022.

El operario presentó denuncia el 13 de mayo de 2022 en la que manifestó que el 8 de febrero, trabajando para el empresario, mientras pintaba una nave en la localidad de Guijuelo se le disparó en el dedo índice la pistola de presión de pintar que estaba limpiando y sufrió lesiones.

El trabajador no acudió al hospital hasta el día 14 de febrero de ese año, y en el momento de ser examinado tenía el dedo tumefacto, muy inflado por lo que fue necesario amputarle ese dedo por debajo de la cabeza del 2º metacarpio, lesiones de las que tardó en curar 41 días de perjuicio moderado y 3 días de perjuicio grave.

Sufrió secuelas por amputación de dedo y por perjuicio estético. Además, concluye la sentencia, al ser la mano dominante la afectada, deberá valorarse readaptación de puesto de trabajo por parte del servicio de Prevención de Riesgos de su Mutua o empresa según informe forense.

Por su parte, la Inspección de Trabajo no realizó ninguna actuación.

El Juzgado acogió el juicio el pasado mes de septiembre, la acusación particular que pedía iniciales siete años de cárcel y 69.000 euros de indemnización rebajó considerablemente su solicitud ya al inicio de la vista.

Por su parte, la Fiscalía se mantuvo firme en su petición de absolución. La fiscal del caso mantuvo desde el inicio que los hechos no son constitutivos de infracción penal, al no haber delito no hay autor, por lo que procedía la libre absolución del acusado.

Se trata de un caso que ha tenido un recorrido judicial complicado. El procedimiento fue archivado hasta en dos ocasiones por el juzgado instructor, pero la Audiencia Provincial instó a continuar con el proceso, lo que finalmente llevó al empresario al banquillo de los acusados. Juicio tras el que ha sido declarado inocente de los cargos contra él y por lo tanto absuelto.