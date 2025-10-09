La Junta amplía hasta 2 millones de euros los créditos para sufragar los gastos de los ganaderos afectados por los incendios La partida, a la que se destinaron inicialmente 500.000 euros, ha servido para suministrar casi 8 millones de kilogramos de comida y 240.000 litros de agua a más de 600 ganaderos y apicultores de la Comunidad

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha comunicado este jueves, al Consejo de Gobierno de la Junta, la ampliación del crédito destinado a sufragar los gastos derivados del abastecimiento de alimento y agua a los ganaderos afectados por los incendios, pasando de los 500.000 euros iniciales hasta los 2 millones.

Este montante ha servido para que el Gobierno autonómico, a través de la encomienda realizada a TRAGSA, suministre casi 8 millones de kilogramos de comida y 240.000 litros de agua a más de 600 ganaderos y apicultores de las provincias de Ávila, León, Palencia, Salamanca y Zamora, beneficiando a 60.000 cabezas de ganado y 14.700 colmenas.

Otras medidas

Esta medida es una más de las puestas en marcha por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural dentro del plan de recuperación de los municipios afectados por los incendios.

También están en marcha las ayudas destinadas a la reposición de cercados o vallados ganaderos y perimetrales dañados por los incendios; las dirigidas a sufragar las pérdidas de producción agrícola y ganadera, muerte de ganado o la pérdida de colmenas con baremos objetivos por hectárea, cabeza y colmena; las promovidas para que los agricultores, ganaderos o apicultores afectados puedan reconstruir las instalaciones dañadas; o las puestas en marcha para que los municipios muestren su interés en la construcción de balsas destinadas al abastecimiento ganadero.

Junto a todas ellas, la Junta ha aprobado ayudas mínimas de 5.500 euros para 637 agricultores y ganaderos afectados por los incendios por un montante global de 3,47 millones.

