El 26 de octubre Salamanca se pone la camiseta roja de Aviva La Asociación tiene como meta llegar este año a la cifra de 5.000 participantes

Jueves, 9 de octubre 2025

La ciudad de Salamanca se prepara para vivir uno de sus eventos deportivos y solidarios más emblemáticos. La XVI edición de la Carrera de los Mil Pasos, organizada por la Fundación Aviva Salamanca, fue presentada este miércoles en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento con la presencia del alcalde, Carlos García Carbayo, y del presidente de la fundación, Miguel Ángel Benito.

La cita tendrá lugar el domingo 26 de octubre, bajo el lema «El deporte es vida, todos somos inclusión». La marcha recorrerá algunas de las calles más céntricas de la ciudad con dos modalidades: una carrera de 6 kilómetros y una marcha popular de 2 kilómetros, abierta a la participación de toda la ciudadanía.

«Salamanca es una ciudad solidaria, participativa y comprometida. El 26 de octubre queremos que todos nos pongamos la camiseta roja de Aviva, corramos o caminemos juntos y demostremos que todos somos importantes, sea cual sea nuestra capacidad», señaló el alcalde García Carbayo, subrayando el carácter integrador de la cita.

El regidor recordó que el año pasado la marcha reunió a más de 3.500 personas y anunció que la meta de este año es alcanzar los 5.000 participantes. «Nos sentimos muy orgullosos de lo que hace Aviva y de cómo contagia a toda Salamanca con su energía y alegría. Este evento no es solo una carrera: es una celebración de la inclusión y de la fuerza colectiva de toda una ciudad», añadió.

La marcha contará con el apoyo de más de 200 voluntarios, la Policía Local de Salamanca, la Agencia Municipal del Voluntariado, y una amplia red de entidades colaboradoras.

Por su parte, el presidente de Aviva, Miguel Ángel Benito, recalcó que esta carrera es «mucho más que un evento deportivo».

«El próximo 26 de octubre es la fiesta de Salamanca, la fiesta de Aviva y de la gente buena que cree en la igualdad de todos. Todos tenemos algo que aportar, con o sin discapacidad. Queremos que la ciudad entera se sume a esta causa», expresó.

También recordó que la fundación lleva años trabajando por los derechos de las personas con discapacidad y sus familias, y agradeció la implicación de patrocinadores, voluntarios y administración.

«Sin ellos, esta carrera no sería posible. Este año vamos a por los 5.000 participantes y, estoy seguro, el año que viene iremos a por más», apuntó con entusiasmo.

La tradicional batucada Aviva-Tucada volverá a llenar de música y energía el recorrido, mientras que los participantes lucirán la característica camiseta roja, convertida ya en un símbolo de la inclusión en Salamanca. Además, la inscripción ya está abierta, tanto online como en los puntos presenciales habituales, como el de El Corte Inglés.

El acto de presentación concluyó con la colocación simbólica de las pulseras de Aviva, que identifican a quienes apoyan esta iniciativa y se espera ver por toda la ciudad en las próximas semanas.