Miguel Ángel Russo, durante su etapa en la Unión Deportiva Salamanca. ARCHIVO

Muere Miguel Ángel Russo, exentrenador de la Unión Deportiva Salamanca y referente del fútbol argentino

El técnico argentino, que dirigió al equipo charro en la temporada 1998/1999, ha fallecido a los 69 años tras una larga lucha contra el cáncer

Elena Martín

Elena Martín

Salamanca

Jueves, 9 de octubre 2025, 07:28

Comenta

El fútbol internacional está de luto. Miguel Ángel Russo, histórico técnico argentino y exentrenador de la Unión Deportiva Salamanca, ha fallecido a los 69 años, según ha confirmado este miércoles el Club Atlético Boca Juniors, institución con la que tuvo un fuerte vínculo y donde se consagró como una de las figuras más queridas de su historia reciente.

Russo, nacido en el año 1956 en Lanús, luchaba desde 2017 contra un cáncer de vejiga y de próstata, enfermedad que finalmente ha terminado deteriorando su estado de salud. En los últimos días, su situación había sido reportada como grave, permaneciendo bajo atención médica en su domicilio de Buenos Aires.

Su fallecimiento ha generado una profunda conmoción tanto en Argentina como en España, donde dejó un grato recuerdo entre los aficionados salmantinos. Y es que Russo dirigió a la Unión Deportiva Salamanca en la temporada 1998/1999, cuando el club estaba en Primera División. Durante su paso por el conjunto charro, el técnico argentino condujo al equipo en 15 encuentros oficiales, logrando cuatro victorias, tres empates y ocho derrotas.

Aunque su estadía fue breve, su carácter afable, su compromiso y su estilo táctico dejaron huella en el club y en la afición del Helmántico.

En Argentina, Russo siempre ha sido reconocido por su extensa carrera como entrenador y por su paso por equipos como Estudiantes de La Plata, Vélez Sarsfield, Rosario Central y, especialmente, Boca Juniors, donde conquistó títulos nacionales e internacionales, incluyendo la Copa Libertadores 2007.

El propio Boca Juniors ha publicado un emotivo mensaje en sus redes sociales: «Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor. ¡Hasta siempre, querido Miguel!».

El club xeneize ha informado, además, que el velatorio se realizará este jueves, de 10:00 a 22:00 horas, en el Hall Central de Brandsen 805, continuando el viernes, de 10:00 a 12:00 horas.

