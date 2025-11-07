Qué ha ocurrido en Salamanca este viernes 7 de noviembre
Salamanca
Viernes, 7 de noviembre 2025, 20:00
Desarticulados cuatro puntos de venta de cocaína en Salamanca y Santa Marta e intervenidas varias armas de fuego y dinero
En los cuatro registros realizados se han intervenido 104 dosis de cocaína, marihuana, anfetamina, dos pistolas, munición, diversos útiles para la comisión del delito y más de 6.000 euros en dinero
«Voces valientes» contra el acoso y el ciberbullying
ASCBYC y Ayuntamiento lanzan una campaña pionera con decálogos adaptados para profesores, alumnos y padres
La Policía Local investiga la presunta agresión a una joven hallada sangrando en la calle Papín
Según manifestó la víctima, un varón la golpeó en la cara
Dermatosis: Inmovilización muy puntual de ganado en Castilla y León de 21 días y «desaparece» la obligación de compra-venta directa
La Junta apuesta en la nueva resolución por un refuerzo en la desinsectación de vehículos
Un pueblo de Salamanca recupera servicios bancarios con un cajero
Los vecinos pasaron de tener dos entidades bancarias a ninguna pese a la actividad económica del pueblo, que posee canteras, industrias cárnicas y empresas de otros sectores
VIOCAN y 14 agentes salmantinos, ejemplo de servicio y coraje, condecorados por la Junta
Recibirán la Medalla al Mérito Policial de Castilla y León el próximo 21 de noviembre
La Universidad lidera un manifiesto para cambiar la gestión de los incendios
El profesor Marcos Francos coordina la Red Internacional FuegoRED que publica la 'Declaración sobre grandes incendios forestales'
La Junta destina 400.000 euros para recuperar casas dañadas por el incendio de Cipérez
Las actuaciones engloban a 7 viviendas en la provincia de Salamanca y las labores de retirada de escombros y consolidación avanzan a buen ritmo
Una furgoneta atropella a un hombre de 61 años en el paseo de San Antonio
Se informó del accidente a las 10:53 horas
Santa Marta estrena su 'Ruta de los Puentes del Arte'
El Ayuntamiento, en colaboración con la Diputación de Salamanca y la Oficina Verde de la Universidad de Salamanca, ha puesto oficialmente en marcha esta nueva ruta que combina cultura y medio ambiente por un recorrido de cinco kilómetros
Oficial: Palmero ya no es jugador de Unionistas
El club del Reina Sofía ha llegado a un acuerdo con el Tenerife para poner fin a la cesión del lateral izquierdo
El castillo de Castillejo de Azaba, incluido en el Catálogo de Bienes Culturales
Las Cortes de Castilla y León han aprobado esta propuesta de UPL
El Salamanca UDS dice haber modificado la camiseta y las pone en la venta
«Se ha bajado la intensidad de la fachada, ya no es la misma», aseguran desde el club
El profesor de Microbiología Raúl Rivas, galardonado en los Premios Fertiberia
Estas distinciones reconocen las mejores tesis y el talento en el ámbito agronómico de jóvenes investigadores