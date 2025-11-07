Confirmados dos casos de gripe aviar en Salamanca

Susana Magdaleno Salamanca Viernes, 7 de noviembre 2025, 13:23 Comenta Compartir

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha confirmado dos casos de influenzaaviar de alta patogenicidad en la provincia de Salamanca, en los alrededores de los embalses de Santa Teresa y del Azud de Riolobos. Ambos son en aves silvestres y han sido detectados en las comarcas de Alba de Tormes, en concreto en la localidad de Pelayos, y en la de Peñaranda de Bracamonte, en el municipio de Villar de Gallimazo. Ambas localidades están incluidos entre las de zona de especial vigilancia en la Orden APA/2442/2006, junto a otras 36 salmantinas. Con ellos son tres los casos confirmados en Salamanca desde el 1 de julio hasta el 5 de noviembre en la provincia de Salamanca, tras el confirmado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación el pasado 9 de septiembre en Pedraza de Alba, también en aves silvestres.

La confirmación publicada hoy -y con fecha de 5 noviembre- se produce después de que este pasado miércoles el Gobierno de España anunciara el refuerzo de medidas por el aumento de riesgo de gripe aviar, que entran en vigor a partir del próximo lunes. Entre otras medidas, queda prohibida la cría de patos y gansos con otras especies de aves de corral; la cría de aves de corral al aire libre, salvo autorización; queda prohibido dar agua a las aves de corral de depósitos a los que puedan acceder aves silvestres, salvo en el caso de que se trate; o la presencia de aves de corral u otro tipo de cautivas en centros de concentración, incluidos certámenes, muestras, exhibiciones y celebraciones.

En Salamanca están incluidos como de especial vigilancia y, por lo tanto, con esas medidas especiales, los municipios de la zona del embalse de Santa Teresa (Fresno-Alhándiga, La Maya, Pedrosillo de los Aires, Berrocal de Salvatierra, Guijuelo, Guijo de Ávila, Fuentes de Béjar, Cabeza de Béjar, Santibáñez de Béjar, Puente del Congosto, Cespedosa de Tormes, La Tala, Armenteros, Horcajo-Medianero, Galinduste, Galisancho, Pelayos, Montejo, Pizarral, Aldeavieja de Tormes, Salvatierra de Tormes, Sieteiglesias de Tormes, Beleña y Anaya de Alba); y del Azud de Riolobos (Aldeaseca de la Frontera, Paradinas de San Juan, Zorita de la Frontera, Palaciosrubios, Villaflores, Cantalpino, Arabayona de Mógica, Villoruela, Villoria, Moríñigo, Ventosa del Río Almar, Villar de Gallimazo, El Campo de Peñaranda y Poveda de las Cintas).

Agricultura adoptó esta medida tras la subida de casos en la Unión Europea y por el anunciado descenso de temperaturas.