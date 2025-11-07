La Universidad lidera un manifiesto para cambiar la gestión de los incendios El profesor Marcos Francos coordina la Red Internacional FuegoRED que publica la 'Declaración sobre grandes incendios forestales'

El devastador verano de 2025 ha marcado un antes y un después en la historia de los incendios forestales en Europa. En apenas unas semanas, las llamas arrasaron más de 640.000 hectáreas en España y Portugal, lo que supone cerca del 1% del territorio peninsular. Solo en España se quemaron 380.000 hectáreas, el quinto peor dato desde que existen registros, mientras que Portugal sufrió una destrucción cinco veces superior a su media histórica.

En este contexto, la Universidad de Salamanca impulsa un llamamiento urgente a un cambio radical en la forma de comprender, manejar y prevenir los incendios forestales. La iniciativa parte de la Red Temática Internacional sobre Incendios Forestales (FuegoRED), coordinada por el profesor Marcos Francos, del Departamento de Geografía de la Universidad, y respaldada por más de 500 especialistas de distintos países.

FuegoRED ha hecho pública la Declaración sobre los grandes incendios forestales de 2025 en la Península Ibérica, un documento que ofrece propuestas concretas y evidencia científica para afrontar la creciente amenaza del fuego. Los expertos insisten en que «no basta con fortalecer los métodos de extinción ni buscar culpables individuales», sino que el fuego debe entenderse como un fenómeno social, climático y ecológico que exige una gestión integral del territorio.

Francos, también responsable del Grupo de Investigación GeoMAPS, subraya que esta declaración busca «acercar la ciencia a la ciudadanía y aportar soluciones basadas en conocimiento riguroso pero comprensible». La red defiende que la resiliencia de los ecosistemas depende en gran medida de la conservación de los suelos, y que la ordenación del territorio debe jugar un papel central para recuperar los usos agrarios y ganaderos tradicionales, considerados verdaderos cortafuegos naturales.

El documento advierte, además, de que el cambio climático está ampliando la temporada de riesgo más allá del verano, con otoños cada vez más propensos al fuego, como muestra la reciente oleada de incendios en Asturias.

La declaración, elaborada con la colaboración de la Fundación Pau Costa, el CSIC y diversas instituciones académicas, reclama legislar con una perspectiva preventiva y promover «paisajes vivos capaces de coexistir con el fuego sin sucumbir a él».

Como parte de este compromiso, la USAL celebrará el próximo 13 de noviembre, en la Facultad de Geografía e Historia, una mesa redonda abierta al público bajo el título «Incendios forestales, y ahora ¿qué podemos hacer?», en la que participarán expertos nacionales e internacionales.