Oficial: Palmero ya no es jugador de Unionistas El club del Reina Sofía ha llegado a un acuerdo con el Tenerife para poner fin a la cesión del lateral izquierdo

Alex G. Santana Salamanca Viernes, 7 de noviembre 2025, 16:19 | Actualizado 16:24h.

Gabri Palmero ya no es jugador de Unionistas. El club del Reina Sofía ha informado este viernes de que ha llegado a un acuerdo con el Club Deportivo Tenerife para dar por finalizada la cesión del lateral izquierdo, sin que haya supuesto ningún coste económico para los salmantinos.

La decisión se ha tomado después de que Palmero fuera sancionado por la FIFA el pasado 25 de septiembre por infracciones al reglamento a la hora de hacerse con el pasaporte para poder jugar con la selección de Malasia y este pasado 3 de noviembre fueron rechazadas las alegaciones presentadas por el futbolista.

Unionistas ha agradecido en su comunicado «la dedicación mostrada por el futbolista durante su estancia en Salamanca». Palmero se marcha después de haber jugado únicamente 75 minutos, en el primer partido de la temporada contra Osasuna Promesas.