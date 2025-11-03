FIFA desestima el recurso de Malasia y confirma la suspensión de 12 meses a Gabri Palmero «El club se ha puesto en contacto tanto con el propio jugador, como con su representante y con el Tenerife para llevar a cabo las actuaciones correspondientes dentro del ámbito legal que le amparan», explicó el club salmantino mediante un comunicado

Unionistas conoció este lunes la respuesta de la FIFA al recurso presentado por Gabri Palmero, y la selección de Malasia, tras ser sancionado el pasado el pasado 26 de septiembre por infracciones del articulo 22 del Código Disciplinario del máximo organismo del fútbol. Y la decisión de FIFA fue rechazar las alegaciones presentadas, así lo ha comunicado Unionistas.

«Unionistas ha tenido conocimiento esta tarde de que FIFA ha rechazado la alegación presentada por el futbolista Gabri Palmero ante la sanción impuesta el pasado 26 de septiembre por infracciones del articulo 22 del Código Disciplinario de la FIFA».

Del mismo modo, el club recordó que «el jugador lleva alejado de la actividad deportiva del Club desde ese mismo viernes 26 de septiembre, fecha en la que Unionistas de Salamanca recibió la notificación de la Comisión Disciplinaria de FIFA, y se encuentra actualmente suspendido de empleo y sueldo por este motivo».

Por último, el club salmantino comunicó lo siguiente: «Una vez conocida la decisión de hoy, 3 de noviembre, de FIFA, Unionistas de Salamanca ya se ha puesto en contacto tanto con el propio Gabriel Palmero, como con su representante y con el Club Deportivo Tenerife, club del que llegó cedido el pasado mes de julio, para llevar a cabo las actuaciones correspondientes dentro del ámbito legal que le amparan».

Cabe recordar que la Comisión Disciplinaria de la FIFA impuso la sanción por infringir el Código Disciplinario relativo a la falsificación de documentos. Y, junto a Palmero, seis jugadores seleccionados por Malasia fueron inhabilitados para participar en todo tipo de actividades relacionadas con el fútbol durante doce meses, además de abonar a la FIFA una multa de 2.139,78 euros cada uno. Ahora, el jugador y el combinado malasio tienen un plazo de 21 días para presentar un recurso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).