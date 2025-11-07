Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ambulancia del Sacyl en una imagen de archivo. LAYA

Una furgoneta atropella a un hombre de 61 años en el paseo de San Antonio

Se informó del accidente a las 10:53 horas

La Gaceta

Salamanca

Viernes, 7 de noviembre 2025, 11:48

Comenta

Un hombre de 61 años ha resultado herido tras haber sido atropellado por el conductor de una furgoneta en el Paseo de San Antonio, a la altura del número 7, la mañana de este viernes.

Según señalan fuentes del 1-1-2 de Castilla y León, la llamada informando del accidente tuvo lugar a las 10:53 horas y se avisó a la Policía Local, Nacional y a Sacyl, que movilizó una ambulancia al lugar para ofrecer asistencia sanitaria al varón, que se encontraba herido leve.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las primeras nieves llegan a La Covatilla
  2. 2 «Ahora voy con miedo a ver a las vacas por culpa de los buitres»
  3. 3 Un salmantino asesorará a la poderosa presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen
  4. 4 El Hospital arrasa en el concurso de traslados médicos, pero las plazas de área en Familia no interesan
  5. 5 El bidé divide el pleno: oposición y Gobierno municipal cruzan reproches ante la revisión del Plan General
  6. 6 Malestar en Puente Ladrillo: «Si te quejas te llaman racista»
  7. 7 Lo paran mientras paseaba al perro y acaba en el banquillo por llevar coca, una báscula y 1.400 euros en metálico
  8. 8 Herido un motorista tras colisionar con un coche en la rotonda de Castilla y León
  9. 9 Dos trasladados al Hospital tras un accidente entre una furgoneta-taxi y un coche en la avenida Portugal
  10. 10 Detenido tras amenazar con una navaja al dueño de un negocio en Pizarrales por no cambiarle un producto

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Una furgoneta atropella a un hombre de 61 años en el paseo de San Antonio

Una furgoneta atropella a un hombre de 61 años en el paseo de San Antonio