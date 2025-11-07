Una furgoneta atropella a un hombre de 61 años en el paseo de San Antonio Se informó del accidente a las 10:53 horas

Un hombre de 61 años ha resultado herido tras haber sido atropellado por el conductor de una furgoneta en el Paseo de San Antonio, a la altura del número 7, la mañana de este viernes.

Según señalan fuentes del 1-1-2 de Castilla y León, la llamada informando del accidente tuvo lugar a las 10:53 horas y se avisó a la Policía Local, Nacional y a Sacyl, que movilizó una ambulancia al lugar para ofrecer asistencia sanitaria al varón, que se encontraba herido leve.

