El Salamanca UDS dice haber modificado la camiseta y las pone en la venta «Se ha bajado la intensidad de la fachada, ya no es la misma», aseguran desde el club

Alex G. Santana Salamanca Viernes, 7 de noviembre 2025, 10:21

El Salamanca UDS anunció este miércoles que ya estaba a la venta en la Boutique del pasaje Coliseum las camisetas de la temporada 2025/26, para que los aficionados puedan hacerse con ellas. Según el club, con el retoque realizado en las mismas atendiendo las indicaciones de la Universidad de Salamanca, tras hacerse público el nuevo diseño con la fachada del Edificio Histórico.

En el encuentro mantenido hace unas semanas entre el club y la institución, la Universidad instó al Salamanca UDS a hacer algunas modificaciones en la camiseta y el club se comprometió a ello. Ahora, al ser consultado tras la puesta a la venta de las mismas, explican: «Se ha bajado la intensidad de la fachada, ya no es la misma».

Por su parte, desde la Universidad de Salamanca comunicaban este mismo jueves que no tenían novedades al respecto y que, en todo caso, era un tema que tendrían que tratar sus servicios jurídicos si consideraban que no se había atendido a las recomendaciones.

También informaron desde el Salamanca UDS que están trabajando en confeccionar alguna nueva camiseta de juego, con la imagen de algún otro monumento relacionado con la historia de la ciudad.