VIOCAN y 14 agentes salmantinos, ejemplo de servicio y coraje, condecorados por la Junta Recibirán la Medalla al Mérito Policial de Castilla y León el próximo 21 de noviembre

Un policía local de Salamanca sube a uno de los vehículos del cuerpo de seguridad.

La Gaceta Salamanca Viernes, 7 de noviembre 2025, 11:27 Comenta Compartir

La Policía Local de Salamanca, el proyecto VIOCAN y 14 agentes del Cuerpo han sido condecorados con la Medalla al Mérito Policial de Castilla y León.

El Boletín Oficial de la comunidad (Bocyl) recoge este viernes estas condecoraciones aprobadas por la Junta de Castilla y León, con el objetivo de brindar un reconocimiento público de gratitud y solidaridad a aquellos policías que, a lo largo del último año han arriesgado su integridad física más allá del estricto ejercicio de sus funciones, para proteger la vida de otras personas y con el fin de contribuir a dignificar la pertenencia a los Cuerpos de Policía Local en Castilla y León.

En concreto, la Policía Local de Salamanca recibirá la Medalla de Oro al Mérito, junto a otros cuerpos de la región, por su participación en los dispositivos que colaboraron en la Comunidad Valenciana en las zonas afectadas por las catastróficas inundaciones acaecidas en 2024.

Por su parte, el Proyecto VIOCAN recibirá la Medalla de Plata por su pionera iniciativa en la puesta en marcha de dicho proyecto, volcado en la protección de las víctimas de violencia de género en combinación con el uso de canes como herramienta terapéutica.

Asimismo, se ha concedido la Medalla de Plata al Mérito a los oficiales Víctor Manuel Sánchez Calvillo, Rodrigo Calvo Sebastián y Santiago Marcos Domínguez, así como a los agentes Alberto Chamorro García, Diego Rafael Marcos Martín, Paula Gutiérrez Sevilla, Juan Carlos Bernal Arjona, Juan José Guinaldo Jiménez, Diana Porras Martín, Javier Funcia Sánchez, Carlos Ruiz Martín, Manuel Romero Villar, Javier López Cordobés y Roberto Fiz García.

La entrega de los galardones tendrá lugar en una gala que se celebrará el próximo 21 de noviembre en el Auditorio Ciudad de León de la capital leonesa.