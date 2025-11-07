El castillo de Castillejo de Azaba, incluido en el Catálogo de Bienes Culturales

D. Sánchez Puebla de Azaba Viernes, 7 de noviembre 2025, 15:57 Comenta Compartir

El castillo medieval de Castillejo de Azaba, cuyos restos están ubicados en la localidad de Puebla de Azaba, ha sido incluido por las Cortes de Castilla y León dentro Catálogo de Bienes Culturales de la comunidad autónoma como Bien de Interés Cultural, tras la aprobación en la Comisión de Cultura, Turismo y Deporte de esta propuesta presentada por la formación de Unión del Pueblo Leonés.

La procuradora Alicia Gallego, apuntó en esta comisión durante su intervención de la necesidad de conservar los restos del castillo de Castillejo de Azaba, que consideró «irrenunciable su inclusión en el Catálogo de Bienes Culturales reconocido expresamente como Bien de Interés Cultural», una petición que fue respaldada por todos los grupos y por tanto los vestigios de esta fortaleza adquieren la protección que esta denominación otorga en lo relativo a su conservación.

En la petición también se encontraba la solicitud de un asesoramiento técnico por parte de técnicos de patrimonio de la Junta al ayuntamiento para testar los posibles puntos de colapso e intervenciones que pudiesen hacer falta para garantizar la perdurabilidad e integridad del castillo de Castillejo de Azaba. Así mismo, los leonesistas han pedido que se ayude a esta labor teniendo en cuenta que «la escasa capacidad económica del municipio de Puebla de Azaba, de 142 habitantes según el censo de 2024, de los cuales 27 habitantes corresponderían a la pedanía de Castillejo en que se ubica la fortaleza». La propuesta contemplaba además la posible adquisición del castillo por parte del ejecutivo regional con el objetivo de «poder acometer en el futuro su rehabilitación, puesta en valor y uso con fines culturales, turísticos o de otro tipo compatible con la naturaleza del bien monumental, en caso de que la propiedad actual no tuviese proyectos previstos para este castillo», punto que fue rechazado.

Una fortaleza con mucha historia

Este castillo tuvo como finalidad principal ejercer un papel de defensa de la frontera occidental del Reino de León frente a Portugal, una vez que el Condado Portucalense se independizó del reino leonés en el siglo XII para formar el Reino de Portugal. siglo y medio después de la independencia lusa, el castillo de Castillejo de Azaba habría pasado a estar más en la primera 'línea del frente', al perder el Reino de León la zona de Riba-Côa mediante el Tratado de Alcañices en 1297. De la fortificación en planta cuadrada, se conservan actualmente unos 22 metros de lienzo y 2 metros y medio de altura los muros que conformaban este histórico enclave.