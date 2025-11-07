Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

La Policía Local se trasladó hasta el lugar.

La Policía Local investiga la presunta agresión a una joven hallada sangrando en la calle Papín

Según manifestó la víctima, un varón la golpeó en la cara

M. C.

SALAMANCA

Viernes, 7 de noviembre 2025, 16:49

Una joven de unos 20 años ha resultado herida tras una presunta agresión ocurrida este viernes en la calle Papín. El 112 recibió el aviso a las 15:45 horas por parte de un viandante que alertó de que una chica se encontraba sangrando por la cara en plena vía pública.

Según la información facilitada al centro de emergencias, la joven manifestó que un varón la había agredido por motivos que se desconocen, lo que llevó a movilizar de inmediato a efectivos de la Policía Local.

Los agentes se desplazaron hasta el lugar indicado, desde donde trasladaron a la chica a un centro de salud para recibir asistencia sanitaria.

Por el momento, se desconocen las circunstancias exactas de lo ocurrido, así como la identidad del presunto autor. La Policía Local investiga los hechos y ha abierto diligencias para tratar de esclarecer lo sucedido.

