Un pueblo de Salamanca recupera servicios bancarios con un cajero

La fachada del Ayuntamiento de Los Santos luce ya con el nuevo cajero automático instalado allí por una entidad en lo que supone el regreso de la actividad bancaria a la localidad, que se quedó sin servicio hace tres años aproximadamente, pese al movimiento económico que generan las empresas del municipio, como pueden ser canteras, cárnicas o negocios de otros sectores.

La alcaldesa de la localidad, Noemi Rodríguez, ha manifestado su satisfacción por conseguir la instalación de este servicio, que ha supuesto numerosas gestiones. «Empezamos con los trámites en agosto de 2023 y a principios de octubre se pusieron en contacto conmigo para decirme que venían y ya está preparado para empezar», señala la alcaldesa. No ha entrado aún en servicio en espera de la supervisión de las instalaciones por parte de la Policía Nacional, pero ya cuenta con todas las conexiones, que incluyen la alarma. En un principio, la entidad bancaria solicitó un local municipal, el que más horario tuviera, y se decidió que fuera la Casa Consistorial, aunque por las tardes, fines de semana y festivo no abre. Los responsables de seguridad del banco consideraron que no podía instalarse allí y se optó finalmente por colocarlo en la ventana del Ayuntamiento de modo que, al encontrarse en la fachada, puede ofrecer servicio veinticuatro horas todos los días del año. «Nos ha costado mucho trabajo y mucho esfuerzo y la gente está contenta porque es un servicio que necesitábamos porque, de tener dos oficinas bancarias abiertas de lunes a viernes, fueron recortando horarios hasta que cerraron y teníamos a la gente desatendida», señala la regidora.