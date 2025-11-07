Santa Marta estrena su 'Ruta de los Puentes del Arte' El Ayuntamiento, en colaboración con la Diputación de Salamanca y la Oficina Verde de la Universidad de Salamanca, ha puesto oficialmente en marcha esta nueva ruta que combina cultura y medio ambiente por un recorrido de cinco kilómetros

EÑE/ Paula Zorita Santa Marta de Tormes Viernes, 7 de noviembre 2025, 13:56 Comenta Compartir

Hoy ha quedado oficialmente inaugurada la 'Ruta de los Puentes del Arte', un recorrido de aproximadamente cinco kilómetros que bordea el eje fluvial del Tormes desde la carretera de Madrid hasta el casco tradicional de Santa Marta, atravesando escenarios como la Isla del Soto. La propuesta, impulsada por el Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes con el apoyo de la Diputación de Salamanca y de la Oficina Verde de la Universidad de Salamanca, ha nacido como una experiencia que fusiona naturaleza, arte urbano y educación ambiental.

El acto ha contado con la presencia del alcalde, David Mingo, acompañado por miembros de la corporación municipal. También han asistido el presidente de la Diputación, Javier Iglesias; la diputada de Bienestar Social, Eva Picado; el muralista Rober Bece y el director de la Oficina Verde de la USAL, Pedro Cavero.

El regidor municipal ha subrayado que el nuevo itinerario permite «hacer todo el recorrido sin pisar un metro de asfalto, disfrutando de la naturaleza y viendo arte». Para Mingo, esta iniciativa busca «generar un atractivo más» y reforzar el modelo turístico local, «familiar y vinculado a la cultura y al medio ambiente que estamos logrando en Santa Marta».

También ha agradecido el apoyo de las instituciones colaboradoras y ha reivindicado el papel del municipio en la transformación de su propio paisaje: «Santa Marta tiene un bagaje cultural, ambiental, paisajístico y de arte de calle del que pocos pueden presumir».

Por su parte, Javier Iglesias ha destacado el esfuerzo del Ayuntamiento al convertir ese patrimonio en identidad. «Si hay algo que distingue a este municipio es su sentimiento de pertenencia. Están consiguiendo situarse en el mapa como uno de los más vanguardistas de la provincia», ha afirmado. Ha recordado asimismo la implicación de la Diputación en la recuperación del espacio natural y ha incidido en la importancia de las acciones formativas previstas, con talleres para jóvenes y mayores destinados a fortalecer la conciencia medioambiental: «Si queremos un futuro mejor, tenemos que mirar a la naturaleza, a la cultura y a nuestro entorno».

Por último, Pedro Cavero ha resaltado la vocación provincial y universal de la Universidad de Salamanca y ha subrayado el valor de proyectos que «fusionan arte y naturaleza, con impacto social como este que hoy inauguramos, porque hacen de nuestras ciudades lugares más humanas y habitables».