Desarticulados cuatro puntos de venta de cocaína en Salamanca y Santa Marta e intervenidas varias armas de fuego y dinero

La Gaceta Salamanca Viernes, 7 de noviembre 2025, 14:45 | Actualizado 14:51h.

Tras varios meses de investigación, la explotación operativa de la una importante operación policial ha culminado con la desarticulación de cuatro puntos de venta en Salamanca y Santa Marta de Tormes. Los mismos eran bastante activos y en ellos se realizaba la venta de sustancias estupefacientes al menudeo, principalmente cocaína. La venta la realizaban los miembros de una misma familia, de los cuales seis personas resultaron detenidas, cuatro varones y dos mujeres.

Se realizó la entrada y registro en las cuatro viviendas de manera simultanea, procediéndose a la incautación de sustancias estupefacientes, dos pistolas, munición, básculas de precisión, varios teléfonos moviles, más de 6.000 euros dinero en efectivo y diversos útiles para la comisión del delito.

La investigación se inició tras el conocimiento de un robo con intimidación, en el que la víctima era el conductor de camión tráiler que transportaba 24 palets de una conocida marca de cerveza, ascendiendo a un total de 11.000 litros y siendo su valor superior a los 30.000 euros.

Tras las gestiones realizadas de vigilancia, seguimiento y análisis de la información llevadas a cabo por funcionarios policiales de la Comisaria Provincial de Salamanca, se logró identificar al principal encartado de los hechos. Este individuo forma parte de una familia dedicada habitualmente al tráfico de drogas a pequeña escala, principalmente cocaína. De la investigación se concluyó que disponía de varios puntos de venta bastante activos, ubicados en diferentes barrios de esta ciudad como son Pizarrales, Buenos Aires, además de otro ubicado en Santa Marta.

Durante la práctica de los cuatro registros domiciliaros, se intervinieron 104 dosis de cocaína, 6 dosis de anfetamina, 6 gramos de marihuana, dinero en efectivo ascendiendo a un total de 6.405 euros, dos pistolas, munición para las mismas, varios teléfonos, cinco básculas de precisión y diversos útiles para la comisión del delito.

En los registros realizados se pudieron comprobar las importantes medidas de seguridad de las que disponían algunos de los domicilios, tratándose de verdaderos búnkeres. Contaban con dobles puertas y puertas metálicas con anclajes metálicos y refuerzos de hierro. Disponían además de ventanas pequeñas, a través de las cuales suministraban la droga, al tiempo que había instaladas como medida de seguridad complementaria, cámaras de video vigilancia enfocando hacía la vía pública.

Como resultado de la operación se procedió a la detención de seis personas de la misma familia, cuatro varones y dos mujeres, a los que se le imputaron delitos contra la salud pública, robo con violencia e intimidación, apropiación indebida, simulación de delito y tenencia ilícita de armas. Todos ellos fueron puestos a disposición de la Autoridad judicial.

Este operativo se enmarca en el compromiso de la Policía Nacional con la lucha contra el tráfico de drogas, especialmente en su modalidad de menudeo, por su impacto directo en la convivencia y la seguridad ciudadana, considerándose que se han desarticulado cuatro puntos de venta de sustancia estupefaciente con mucha actividad, ubicados en Salamanca y Santa Marta de Tormes