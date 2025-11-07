Dermatosis: Inmovilización muy puntual de ganado en Castilla y León de 21 días y «desaparece» la obligación de compra-venta directa

Viernes, 7 de noviembre 2025, 09:05 Comenta Compartir

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, ha publicado este viernes la nueva resolución sobre las medidas cautelares frente a la dermatosis modular contagiosa en la comunidad, en vigor desde este domingo hasta el próximo día 30. La normativa mantiene la suspensión de ferias, concursos o mercados de ganados como el de Salamanca y ofrece tres variaciones significativas con respecto a la anterior, publicada el pasado 24.

Lo más destacado es la desaparición del punto «sexto» de la anterior, que obligaba a que los movimientos de compra-venta dentro de la comunidad de Castilla y León fueran directos entre la explotación de origen y destino. Esta era la gran dificultad a la que se enfrentaba el sector para mantener la actividad comercial, dado que limitaba el transporte de ganado al procedente de una única explotación, lo que encarecía o directamente hacía imposible los traslados por encarecimiento y escasez, además, de camiones pequeños.

En la actual resolución, que entra en vigor este domingo, se establece como otra gran novedad una «cuarentena» cautelar de 21 días, como han impuesto otras comunidades autónomas, pero en el caso de Castilla y León aplicable solo a todas las explotaciones de ganado bovino que reciban animales con destino a vida procedentes de las zonas de vacunación de emergencia I y II. Establece que estas explotaciones serán sometidas a vigilancia veterinaria oficial, a la inmovilización cautelar de 21 días de todos los bovinos de la explotación y obliga a la desinsectación de los ejemplares. Desaparece el punto cuarto de la normativa publicada el 24 de octubre y que prohibía la entrada a Castilla y León de animales procedentes de explotaciones situadas en zonas declaradas como infectadas, de protección o de vigilancia frente a la dermatosis, o sometidas a restricciones de movimiento por la autoridad competente del territorio de origen.

En la desinsectación es el punto en el que más incide la Junta de Castilla y León con la nueva resolución. Si el 24 de octubre establecía la obligación de desinfección y desinsectación de todos los vehículos de transporte ganado que entren o salgan de esta comunidad, ahora obliga a desinsectación, limpieza y desinfección de todos los vehículos de transporte de ganado que realicen movimientos de entrada de bovinos a Castilla y León. Además, establece las condiciones básicas que deben cumplir los centros de limpieza y desinfección de vehículos dedicados al transporte por carretera de animales vivos, productos para la alimentación de animales de producción y subproductos animales no destinados a consumo humano, y anuncia la creación del registro nacional de centros de limpieza y desinfección. Obliga, además, a desinsectar también los vehículos de transporte de animales de diferentes especies, con carácter previo a la salida de la explotación ganadera, si su destino es vida.

En relación al mercado de ganados de Salamanca se suspende, por lo tanto, en tres citas más, por lo que sumará cinco. Y, en relación a la feria de San Andrés, de Ciudad Rodrigo, el Ayuntamiento se reunirá con asociaciones ganaderas para estudiar la posibilidad de celebrarla con posterioridad al día 30, cuando acaba el plazo de aplicación de estas medidas preventivas.

La dermatosis nodular contagiosa es una enfermedad vírica que afecta al ganado bovino, pero que no se transmite al hombre. Está considerada de categoría «A» en la lista de enfermedades de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y su protocolo obliga al sacrificio de todos los ejemplares de la explotación afectada, lo que supondría graves consecuencias económicas, además de sanitarias. En la actualidad hay 18 focos en España, todos en la provincia de Gerona, y no se ha confirmado ninguno desde el pasado 22 de octubre. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación propuso a la Comisión Europea la modificación del plan de vacunación inicial, que fue aceptado con el fin de reforzar el control de la enfermedad. «Esta medida puede ayudar a mejorar o disminuir el riesgo de introducción de la enfermedad», según refleja la Junta de Castilla y León en su resolución publicada este viernes.