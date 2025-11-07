«Voces valientes» contra el acoso y el ciberbullying ASCBYC y Ayuntamiento lanzan una campaña pionera con decálogos adaptados para profesores, alumnos y padres

Belén Hernández Salamanca Viernes, 7 de noviembre 2025, 13:34

Decálogos específicos para padres, profesores y alumnos de ESO y Primaria, junto con mensajes difundidos en redes sociales contra el acoso escolar impulsados por la actriz y cómica Sara Escudero a la que después se unirán más actores, forman parte de la campaña de concienciación 'Voces valientes, pantallas y entornos seguros', puesta en marcha por la Asociación Salmantina Contra el Bullying y Ciberbullying (ASCBYC) en colaboración con el Ayuntamiento de Salamanca.

Los mensajes se visualizarán también durante la VIII edición de las Jornadas Contra el Bullying, que se celebrarán el 27 de noviembre en la Facultad de Ciencias Sociales, un evento en el que participarán 37 grupos escolares de la ciudad, con cerca de 800 niños. «Cuatrocientos400 de estos alumnos acudirán de forma presencial», ha explicado este viernes la presidenta de ASCBYC, Carmen Guillén.

Según Guillén, la asociación ha elaborado decálogos adaptados al lenguaje de padres, docentes y alumnos «de forma pionera», para que los mensajes lleguen mejor: «Cada grupo tiene un lenguaje y unos objetivos diferentes».

En el caso de los padres, se subraya la importancia de detectar cambios de comportamiento, establecer normas y límites y enseñar a los pequeños a romper el silencio y pedir ayuda.

Los mensajes dirigidos a los alumnos de ESO buscan concienciar de que el acoso no es una broma, evitar la complicidad y fomentar la empatía. En cuanto a los profesores, se insiste en «escuchar sin juzgar», observar y actuar rápido, y ser referente de conducta.

La jornada contará además con el apoyo de la Universidad de Tlaxcala (México), que enviará sus mensajes, así como de Santa Mónica. También estarán presentes la Policía Nacional y la Cátedra de la Secretaría de Ciencia Artificial de la Universidad de Salamanca.

«La concienciación social es cada día mayor, pero casos como el de la joven sevillana Sandra Peña nos recuerdan que debemos reforzar la lucha contra el acoso escolar en todos los ámbitos», ha subrayado la concejala de Familia e Igualdad, Miryam Rodríguez, durante el acto. «Hay que alcanzar la tolerancia cero, el 100% de denuncias por parte de víctimas y compañeros implicados».

Por su parte, Guillén ha apelado a «las voces valientes» para destapar estos comportamientos y proteger a las víctimas sin descuidar a los agresores, con el objetivo de avanzar hacia entornos educativos seguros y empáticos.