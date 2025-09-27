Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

La Esperanza saliendo de la Catedral Nueva en una procesión extraordinaria que ha tenido lugar por el Año Jubilar. LAYA

¿Qué ha ocurrido en Salamanca este sábado 27 de septiembre?

Estas son las noticias más relevantes de la jornada

La Gaceta

Salamanca

Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:08

La Esperanza recorre las calles de Salamanca en una procesión extraordinaria llena de emoción por el Año Jubilar

Entre el olor a incienso y la emoción se aglutinaban los salmantinos a las puertas de la Catedral Nueva para ver en una fecha inusual salir en procesión a Nuestra Señora de la Esperanza

Ver 25 fotos

Las memorables imágenes de la procesión de La Esperanza por el Año Jubilar

La talla fue acogida con una espectacular petalada y entre aplausos por los cientos de fieles congregados a las puertas de la Catedral

Avenida se queda sin final pero avisa: no está tan lejos de Valencia Basket (70-75)

El equipo de Anna Montañana no se rinde hasta el final con Vilaró y Zellous como las más destacadas

Unionistas peca de juventud sobre el campo de Gobela (2-1)

Hidalgo abrió el marcador para el Arenas de Getxo y Abde devolvió las tablas tras el descanso. Pero en el minuto 73, Collado no perdonó desde la pena máxima para dejar los tres puntos en casa. Los vizcaínos contaron con un jugador menos desde el minuto 29 de juego

Roberto Pescador no seguirá como presidente de Unionistas

Lo comunicó ante los socios de la entidad salmantina en la Asamblea General Ordinaria, que tuvo lugar en la mañana de este sábado en el centro cívico Julián Sánchez 'El Charro'

Unionistas aprueba el presupuesto de 2 millones de euros para la presente temporada

La iniciativa presupuestaria contó con el apoyo del 90,46 % de la votación. Además, se informó que la campaña de abonados ha cerrado este curso con un total de 4.954 socios, de los cuales 548 son nuevas altas

Una mujer herida tras ser atropellada en la avenida de Los Cipreses

El suceso ha tenido lugar este sábado poco antes de las 20:00 horas

Un toro indultado a casi 9.000 kilómetros de Cabezal Viejo

El toro «Atrevido» de la ganadería salmantina de José Cruz se gana los honores en la plaza de toros de la localidad peruana de Achasiri, en el distrito de Coasa

Trasladado al Hospital un joven de 25 años tras chocar con su patinete contra un coche en plaza España

El suceso se ha producido a eso de las 7.12 horas

El piso más caro a la venta en Salamanca: un millón de euros por un tercero sin ascensor

Tiene tres dormitorios y tres baños de decoración barroca, pero su precio se debe sobre todo a su ubicación

«Mi responsabilidad es ser el 'director de orquesta' de la Base Aérea y formar a los mejores pilotos militares»

El coronel José Ignacio Ruiz de Eguilaz Martín es el jefe de la BA de Matacán y el director del Grupo de Escuelas desde julio de este año

El PP amplía el debate sobre la exclusión del V Centenario de la Escuela de Salamanca al Congreso

Los diputados por Salamanca piden explicaciones al Gobierno

El Senado, contra la marginación del V Centenario de la Escuela de Salamanca: exige de nuevo exenciones

La Comisión de Cultura de la Cámara Alta reclama al Gobierno beneficios fiscales para el V Centenario, que ha excluido de los acontecimientos de excepcional interés

Un estafador 'de libro' vuelve otra vez al banquillo: cobró por cambiar el motor de un garaje y nunca lo hizo

La Fiscalía le pide dos años de cárcel por estafar en este caso a un vecino de la zona del Hospital. Acumula tres condenas previas, una por un aire acondicionado que no llegó a instalar

El campo y la ciudad se dan cita en Cabrerizos con el Mercado Ecológico de Salamanca

La cuarta edición impulsa la economía rural con productos y actividades

Castellanos de Moriscos revive la magia del medievo

La localidad celebra este fin de semana la quinta edición del Mercado Medieval con una treintena de puestos y multitud de actividades

Ciudad Rodrigo se suma al Día Mundial del Turismo con un enigma

Cerca de 50 personas han tomado parte en esta propuesta

Éxito de público en la celebración de las Ferias de San Miguel en Béjar

La ciudad celebra la programación en honor a su patrón con música, exhibición de caballos, mercado de ganado y feria de antigüedades en un fin de semana con lleno por la Ruta Vetona

Puesta en valor del comercio de cercanía en Peñaranda

32 artesanos dan vida a la III Feria Agroalimentaria

Top 50
  1. 1 El piso más caro a la venta en Salamanca: un millón de euros por un tercero sin ascensor
  2. 2 La Guardia Civil auxilia a una mujer y a su hijo tras declararse un incendio en su vivienda en Valverdón
  3. 3 El pueblo salmantino finalista para ser el más bonito de Castilla y León para National Geographic
  4. 4 Un toro indultado a casi 9.000 kilómetros de Cabezal Viejo
  5. 5 Aparecen restos óseos de tres personas en las obras de rehabilitación junto a la iglesia de San Juan en Béjar
  6. 6 Los carniceros recuerdan el truco de toda la vida para tu cocido sea delicioso: «Cuanto más le pongas...»
  7. 7 Servicios mínimos y anulación de citas por la huelga médica del próximo viernes
  8. 8 Herido un joven de 30 años tras ser atropellado cerca de la plaza de toros
  9. 9 Roberto Pescador no seguirá como presidente de Unionistas
  10. 10 Palmero, jugador de Unionistas, sancionado con 12 meses por la FIFA junto a otros seis compañeros de la selección de Malasia

