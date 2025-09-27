Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Escultura de Francisco de Vitoria.

El PP amplía el debate sobre la exclusión del V Centenario de la Escuela de Salamanca al Congreso

Los diputados por Salamanca piden explicaciones al Gobierno

Carlos Rincón

Carlos Rincón

Salamanca

Sábado, 27 de septiembre 2025, 07:00

¿Por qué ha incumplido el mandato del Senado de 27 de junio de 2024 sobre la conmemoración del V Centenario de la Escuela de Salamanca? Es la pregunta a la que tendrá que responder el Gobierno de España. Los diputados del PP por Salamanca José Antonio Bermúdez de Castro, María Jesús Moro y Pedro Samuel Martín han registrado en el Congreso de los Diputados una pregunta por escrito en la que piden explicaciones al Ejecutivo central por la exclusión de esta efeméride del listado de 28 programas, eventos y celebraciones a los que se les reconocen beneficios fiscales al mecenazgo a través de un Real Decreto del pasado julio. Los parlamentarios extienden el debate sobre esta polémica a la Cámara Baja.

«¿La omisión de este acontecimiento entre los eventos listados en el Real Decreto-Ley 8/2025 se ha debido a un error?», preguntan después de que el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, no haya recibido ninguna respuesta a la carta que envió a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, interesándose por lo ocurrido. Si la omisión de este centenario se debe a un error, los diputados preguntan cómo y cuándo tiene intención de subsanarlo.

Hay que recordar que entre los acontecimientos a los que se ha reconocido el excepcional interés público se encuentran todo tipo de eventos, desde el Ironman Calella-Barcelona» y el Rally Islas Canarias hasta el Festival de Música y Danza de Granada o el Festival Bilbao BBK Live.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aparecen restos óseos de tres personas en las obras de rehabilitación junto a la iglesia de San Juan en Béjar
  2. 2 Roban 1.500 euros del Ayuntamiento de Sancti Spíritus
  3. 3 Herido un joven de 30 años tras ser atropellado cerca de la plaza de toros
  4. 4 La Guardia Civil auxilia a una mujer y a su hijo tras declararse un incendio en su vivienda en Valverdón
  5. 5 El IBSAL mejora sus cifras y capta 2,5 millones para 12 proyectos I D i del Ministerio
  6. 6 La Policía Nacional alerta de una estafa que suplanta cuentas de WhatsApp para robar datos y pedir dinero
  7. 7 El pueblo salmantino finalista para ser el más bonito de Castilla y León para National Geographic
  8. 8 Servicios mínimos y anulación de citas por la huelga médica del próximo viernes
  9. 9 «No es extraño que hayan aparecido huesos, en la Edad Media y Moderna se alojaban allí tumbas»
  10. 10 La tercera edición del Tire Pro Fest abre hoy sus puertas en el Recinto Ferial

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca El PP amplía el debate sobre la exclusión del V Centenario de la Escuela de Salamanca al Congreso

El PP amplía el debate sobre la exclusión del V Centenario de la Escuela de Salamanca al Congreso