El PP amplía el debate sobre la exclusión del V Centenario de la Escuela de Salamanca al Congreso

¿Por qué ha incumplido el mandato del Senado de 27 de junio de 2024 sobre la conmemoración del V Centenario de la Escuela de Salamanca? Es la pregunta a la que tendrá que responder el Gobierno de España. Los diputados del PP por Salamanca José Antonio Bermúdez de Castro, María Jesús Moro y Pedro Samuel Martín han registrado en el Congreso de los Diputados una pregunta por escrito en la que piden explicaciones al Ejecutivo central por la exclusión de esta efeméride del listado de 28 programas, eventos y celebraciones a los que se les reconocen beneficios fiscales al mecenazgo a través de un Real Decreto del pasado julio. Los parlamentarios extienden el debate sobre esta polémica a la Cámara Baja.

«¿La omisión de este acontecimiento entre los eventos listados en el Real Decreto-Ley 8/2025 se ha debido a un error?», preguntan después de que el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, no haya recibido ninguna respuesta a la carta que envió a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, interesándose por lo ocurrido. Si la omisión de este centenario se debe a un error, los diputados preguntan cómo y cuándo tiene intención de subsanarlo.

Hay que recordar que entre los acontecimientos a los que se ha reconocido el excepcional interés público se encuentran todo tipo de eventos, desde el Ironman Calella-Barcelona» y el Rally Islas Canarias hasta el Festival de Música y Danza de Granada o el Festival Bilbao BBK Live.