Una mujer herida tras ser atropellada en la avenida de Los Cipreses El suceso ha tenido lugar este sábado poco antes de las 20:00 horas

La Gaceta Salamanca Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:14 | Actualizado 20:38h. Comenta Compartir

Una mujer de 60 años de edad ha resultado herida tras ser atropellada este sábado en la avenida de los Cipreses a la altura del número 61.

Según informa el 1-1-2 de Castilla y León, la llamada informando del suceso tuvo lugar a las 19:57 horas, indicando que la mujer se encontraba herida pero consciente. Desde la sala de operaciones se dio aviso en ese momento a la Policía Local y Nacional y a Sacyl, que envió una ambulancia al lugar.

