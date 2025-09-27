Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Una mujer herida tras ser atropellada en la avenida de Los Cipreses

El suceso ha tenido lugar este sábado poco antes de las 20:00 horas

Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:14

Una mujer de 60 años de edad ha resultado herida tras ser atropellada este sábado en la avenida de los Cipreses a la altura del número 61.

Según informa el 1-1-2 de Castilla y León, la llamada informando del suceso tuvo lugar a las 19:57 horas, indicando que la mujer se encontraba herida pero consciente. Desde la sala de operaciones se dio aviso en ese momento a la Policía Local y Nacional y a Sacyl, que envió una ambulancia al lugar.

