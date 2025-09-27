Unionistas aprueba el presupuesto de 2 millones de euros para la presente temporada La iniciativa presupuestaria contó con el apoyo del 90,46 % de la votación. Además, se informó que la campaña de abonados ha cerrado este curso con un total de 4.954 socios, de los cuales 548 son nuevas altas

«Cuando termine este mandato no voy a continuar en el club, ni como presidente ni en ningún otro puesto», fueron las palabras de Roberto Pescador para poner punto final a la Asamblea General Ordinaria de Unionistas, que se celebró en la mañana de este sábado en el centro cívico Julián Sánchez 'El Charro'.

El presidente de Unionistas comunicó ante los socios de la entidad salmantinas la decisión de no presentarte a la reelección como presidente, por lo que en el club deberán comenzar un nuevo proceso electoral para suceder al presidente, que finaliza su mandato en abril de 2026. Sobre el futuro, Pescador cerró su intervención de la siguiente manera: «Veo improbable que exista una alternativa, porque es muy que haya un grupo de personas dispuesto a hacer esto 12 años, con sacrificios, costes económicos y personales. Y con ataques personales continuos», explicó.

Cabe recordar que Roberto Pescador es el tercer presidente en la historia de Unionistas, después de Javier Tejedor y Miguel Ángel Sandoval. Pescador llegó al cargo el 25 de abril de 2023 después de su etapa como vicepresidente en la junta directiva presidida por Sandoval.

Todo en una mañana donde la entidad charra llevó a cabo un repaso de las diferentes áreas del club, así como la aprobación de la gestión de cuentas de la campaña anterior (24/25) y el presupuesto de la presente temporada (25/26), en la que Unionistas contará con un saldo de 2.000.000 euros, una cifra muy similar al del pasado curso. En ambas votaciones se logró una aprobación con más del 90 %.

En el caso de la gestión de la temporada 2024/25, el 93 % aprobó el resumen contable. Mientras que el presupuesto de la campaña 2025/26 fue aprobado por el 90.46 %. También respecto al marco económico del pasado curso, el expresidente Javier Tejedor especificó el superávit de 80.108,25 euros (a falta del Impuesto de Sociedades).

Por otro lado, se informó que la campaña de abonados ha cerrado este curso con un total de 4.954 socios, de los cuales 548 son nuevas altas y 1.422 pertenecen a la categoría PRO y colaboradores, y 1.411 son jóvenes.