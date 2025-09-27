Roberto Pescador no seguirá como presidente de Unionistas Lo comunicó ante los socios de la entidad salmantina en la Asamblea General Ordinaria, que tuvo lugar en la mañana de este sábado en el centro cívico Julián Sánchez 'El Charro'

La Gaceta Salamanca Sábado, 27 de septiembre 2025, 13:46

El presidente de Unionistas Roberto Pescador comunicó en la Asamblea General Ordinaria, que se celebró en la mañana de este sábado en el centro cívico Julián Sánchez 'El Charro', la decisión de no presentarte a la reelección como presidente, por lo que en la entidad salmantina deberá comenzar un nuevo proceso electoral cuando el hasta ahora presidente finalice su mandato en abril de 2026.

Cabe recordar que Roberto Pescador es el tercer presidente en la historia de Unionistas, después de Javier Tejedor y Miguel Ángel Sandoval. Pescador llegó al cargo el 25 de abril de 2023 después de su etapa como vicepresidente en la junta directiva presidida por Sandoval. Además, es uno de los socios fundadores y desde los primeros pasos su implicación ha sido muy destacada en la gestión del club.

Bajo su presidencia, por el banquillo del equipo del equipo salmantino han pasado: Dani Ponz, Dani Llácer, José Luis Acciari, Oriol Riera y el último en llegar, Mario Simón. En lo deportivo, a lo largo de su mandato el club ha experimentado un crecimiento destacado en el primer equipo viviendo momentos como las rondas de Copa del Rey frente al Villarreal o Barcelona, así como encontrar una cierta estabilidad en la Primera Federación, salvo el último curso. En la cantera, el club ha logrado ascensos históricos como el logrado a Tercera Federación o División de Honor. Y, el fútbol femenino también ha cobrado buen protagonismo con la creación de la sección hace dos temporadas, logrando el ascenso a Liga Gonalpi en su primera temporada.